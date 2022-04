Una nuova papera mette in discussione Gigio: incerto il futuro al Psg

IL CASO

L'ex portiere rossonero si è reso ancora protagonista di un errore in occasione della rete del Marsiglia

Angolo di Payet, errore in uscita di Donnarumma, e Caleta-Car, da due passi, piazza il gol del pareggio del Marsiglia. Un nuovo errore di Gigio dopo quello che ha contribuito all'eliminazione dei parigini dalla Champions League. L'ex portiere del Milan non è apparso particolarmente brillante in uscita alta nemmeno in occasione della rete del pari della squadra di Sampaoli, ma è stato salvato dal Var. I malumori di Parigi nei suoi confronti stanno cominciando a crescere e la sua permanenza al Psg è a serio rischio.

L'Equipe ha riportato un’indiscrezione secondo la quale la dirigenza parigina avrebbe messo sul banco degli imputati il direttore sportivo Leonardo, che potrebbe essere il capro espiatorio per il nuovo fallimento europeo. L'eventuale addio del dirigente brasiliano si ripercuoterebbe sui giocatori voluti da lui e con un ingaggio non in linea con il rendimento sul campo. Proprio il profilo di Donnarumma. Il giornale francese, poi, parla di un'ipotesi, assolutamente irrealizzabile, che prevederebbe un ritorno di Gigio nella Milano rossonera con la nuova proprietà.

POCHETTINO: "GIGIO, ALTI E BASSI COME TUTTI. ORA NAVAS E' A DISPOSIZIONE"

"Il rendimento di un giocatore prevede sempre alti e bassi. Non posso dire che Donnarumma non abbia avuto un buon rendimento. Abbiamo due portieri di livello. Keylor Navas è tornato dal Costa Rica infortunato, ma ieri ha lavorato col gruppo ed è a disposizione. Vedremo chi giocherà tra i due la prossima partita. Tutti i calciatori possono commettere errori, incluso i portieri".

Gigio, intanto, all'indomani della partita ha postato una foto che lo ritrae rilassato e sereno.