Helmut Duckadam è morto a 65 anni: addio all'eroe della Steaua Campione d'Europa

Calcio in lutto per la morte a 65 anni di Helmut Duckadam. Il leggendario portiere della Steaua era stato l'eroe della finale di Coppa dei Campioni 1985-86 contro il Barcellona. Grazie ai suoi riflessi, era stato capace di parare tutti e quattro i rigori calciati dai blaugrana consegnando il titolo ai suoi per la prima e unica volta nella storia del club e finendo anche nel Guinness dei Primati. A dare il triste annuncio è stato l'ex collega Marcel Puscas su Instagram.