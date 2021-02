Morta la madre di Klopp, il Liverpool: “You'll never walk alone”

"You'll never walk alone. Jurgen". Così il Liverpool, citando le parole dell'inno ufficiale della squadra, ha voluto con un tweet sull'account ufficiale della società, manifestare la vicinanza al tecnico tedesco Jurgen Klopp per la morte della madre deceduta a 81 anni. Come riportano i giornali inglesi, a causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria, purtroppo l'allenatore non è stato in grado di raggiungere la Germania per presenziare al funerale: "Ha significato tutto per me. Era una vera mamma nel miglior senso della parola ", ha detto Klopp al quotidiano tedesco Schwarzwaelder Bote. "In quanto devota cristiana, so che adesso è in un posto migliore. Il fatto che non posso essere al funerale è dovuto ai tempi terribili, ma non appena le circostanze lo permetteranno, terremo una meravigliosa commemorazione che le si addice".