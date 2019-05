Mls: gol annullato col Var, ma il fallo lo commette... l'arbitro

05/05/2019

Cose dell'altro mondo in Mls , dove durante l'ultimo turno di campionato si è scritto un nuovo capitolo della storia del Var . Protagonista l'arbitro Ted Unkel , che con la sua decisione ha fatto infuriare i Columbus Crew : nel match contro i DC United , sul risultato di 0-0, il direttore di gara ha infatti annullato la rete del vantaggio degli ospiti per un fallo commesso... da lui stesso. Una situazione irreale, quasi comica, accaduta intorno alla mezz'ora del primo tempo della sfida vinta poi dalla squadra di Rooney con il punteggio di 3-1.

23esimo minuto della prima frazione, durante un'azione a centrocampo il direttore di gara si scontra involontariamente con Acosta e Trapp e in questo modo fa cadere il primo e consente al secondo di servire Santos in fascia. Il numero 7 dei Columbus entra in area e batte Hamid, ma poi l'arbitro consulta il Var e decide di annullare la rete. Dalle immagini potrebbe sembrare che Unkel sanzioni il possibile fallo commesso al limite dell'area, ma dopo aver annullato il gol il direttore di gara indica il centrocampo (ovvero il luogo dello scontro con Acosta) per la ripresa del gioco, punendo di fatto il proprio intervento 'falloso'. E scatenando le inevitabili polemiche, perché l’arbitro è parte del gioco…

Oltre al danno la beffa: qualche minuto dopo il fattaccio, il DC United segna l’1-0 con Luciano Acosta (27′) e poco dopo anche il raddoppio con Wayne Rooney su calcio di rigore. Il Columbus Crew non riesce più a reagire e la squadra dell'ex United vince 3-1 volando al primo posto della Eastern Conference insieme al Philadelphia Union (20 punti in 11 giornate).