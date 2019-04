MLS, Gamarra tira una pallonata al tifoso: espulso

15/04/2019

Non saranno i calci volanti di Cantona ed Evra ma la reazione di Alejandro "Kaku" Romero Gamarra è da censurare: il centrocampista argentino naturalizzato paraguaiano è stato espulso dopo aver scagliato una pallonata verso un tifoso in tribuna nei minuti finali della partita di MLS tra Sporting Kansas City e New York Red Bulls. Il tifoso è stato poi costretto a richiedere cure mediche mentre in America si richiede a gran voce una sanzione pesante per Gamarra.