Messico, impresa Dorados: Maradona ora sogna la promozione

18/11/2018

Grande impresa di mister Diego Armando Maradona, che appena due mesi fa ha preso il Dorados quando era nelle zone poco nobili della classifica e ora, dopo aver chiuso la regular season al settimo posto, sogna addirittura la promozione nella Liguilla de Ascenso MX. La squadra dell'ex Pibe de Oro, che ha diretto i suoi via radio dalla tribuna perché squalificato per via delle recenti critiche agli arbitri, si è infatti imposta per 1-0 sul campo del Mineros, secondo nella regular season, conquistando così le semifinali dei playoff. E alla fine in spogliatoio è esplosa la festa.