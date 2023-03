Messi regala un iPhone con custodia d'oro ai compagni dell'Argentina

Regalo da 200mila euro da parte di Leo Messi per i compagni di squadra dell'Argentina che con lui hanno vinto il Mondiale in Qatar. Secondo il Clarin, il capitano dell'Albiceleste ha deciso di omaggiare i compagni di viaggio con un iPhone 14 con custodia d`oro personalizzata, su cui sono incisi lo stemma dell`Argentina con le tre stelle dei Mondiali vinti e la scritta World Cup Champions 2022. A margine della consegna del premio The Fifa Award, Messi ha ricevuto a Parigi la visita di Benjamin Lyons, patron della `Indesign Gold`, azienda di accessori di lusso.