Olympique Marsiglia, ecco Gattuso: "Europa o vado a casa".

LA PRESENTAZIONE

L'OM ha presentato il tecnico italiano: "Pressione? Ho allenato a Napoli..."

© Getty Images "La parole d'ordine è Europa. Se non ci qualifichiamo vado a casa". Gennaro Gattuso si è presentato carico all'appuntamento con il primo giorno da allenatore dell'Olympique Marsiglia: "Nel mio contratto c'è una opzione legata alla qualificazione in Champions, quindi dobbiamo finire tra le prime 4. Dobbiamo garantire ai tifosi la felicità". Gattuso arriva a Marsiglia in una situazione più che delicata: "Qui c'è molta pressione, ma ho allenato a Napoli...".

Senza parlare francese, ma con la promessa di impararlo velocemente, Gattuso è tornato a guidare una squadra dopo l'esperienza al Valencia. L'Olympique Marsiglia gli ha affidato la squadra dopo la rivoluzione della scorsa settimana: "Dire di sì è stato semplice, questo è l'unico club francese ad aver vinto la Champions League e la squadra ha dei valori. So che l'atmosfera qui è calda, ma non mi spaventa la cosa".

I media francesi gli hanno chiesto lumi sul modo di giocare: "Non mi piace parlare dei miei predecessori, ma non mi piace avere due linee da quattro. Preferisco il 4-3-3 o il 4-2-3-1, il mio modo di vedere il calcio è diverso da Marcelino. Vorrei giocare partendo molto basso - ha continuato Gattuso -, con una squadra compatta che giochi per la maglia. Quando perdiamo la palla dobbiamo avere la voglia di riconquistarla subito, ma la priorità è ritrovare entusiasmo. Serve intensità e le partite si vincono allenandosi duramente in settimana".

Ad attendere Gattuso c'è il calore del Velodrome: "Questo è uno dei pochi esempi nel calcio europeo di stadio paragonabile a quelli del Sudamerica, c'è una atmosfera incredibile, trema tutto. Qui c'è grande storia e grande pressione".