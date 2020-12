Maradona , ecco l'ultimo messaggio audio per il figlio

La vicenda della morte di Diego Armando Maradona tiene ancora banco in Argentina e non poteva essere altrimenti. Ora spunta anche l'ultimo audio che il 10 argentino avrebbe indirizzato all'ultimo dei suoi figli, Dieguito Fernando. America Tv , canale argentino, ha reso noto il contenuto di un messaggio audio spedito proprio da Maradona all'attuale fidanzato della sua ex compagna, Veronica Ojeda, Mario Baudry . Nella trasmissione Secretos Verdaderos , è stata raccontata tutto quello che è accaduto con dovizia di particolari. "Ciao Mario, sono Diego, so che ti sembrerà incredibile ma vedo bene Vero, mi ha detto che è ora sta con te, abbi cura di lei, e prenditi cura del mio angelo che non ha paragoni con niente. Guarda, ho molti figli ma questo mi toglierà l'ultimo capello grigio. Un abbraccio ".