Manchester United, Ronaldo furioso con Rangnick: "Perché mi hai sostituito?"

Il Manchester United non è riuscito a festeggiare sino in fondo la vittoria in trasferta contro il Brentford, colpa di uno screzio tra Cristiano Ronaldo e Ralf Rangnick. Al 71', con la squadra sopra 2-0, il tecnico tedesco ha deciso di sostituire il portoghese con Maguire per coprirsi in difesa e l'ex Juventus non l'ha presa bene. Uscendo dal campo ha prima abbracciato Rangnick ma poi ha gettato la giacca a terra per la frustrazione prima di ripetere un paio di volte: "Perché mi ha sostituito?".