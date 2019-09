Manchester United, Pogba teme i tifosi e compra un cane da guardia

LA CURIOSITÀ

Un cane da guardia per combattere la paura dei tifosi, Pare essere questa la soluzione adottata da Paul Pogba in seguito alle minacce ricevute dai sostenitori del Manchester United. Secondo quanto riportato dal Sun, il centrocampista ex Juventus, ha acquistato un rottweiler per 15mila sterline dalla società specializzata Chaperone K9.

Il centrocampista dello United ha deciso di aumentare le misure di sicurezza dopo la scritta "Pogba Out" apparsa fuori dal centro sportivo dei Red Devils. Pogba non ha mai avuto un rapporto tranquillo con i tifosi dello United da quando è tornato a Manchester dalla Juve per 90milioni di sterline nell'estate del 2016. Ora, con il nuovo compagno a quattro zampe, Pogba potrà dormire sonni più tranquilli,