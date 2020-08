Manchester United, è caccia a un nuovo ds: anche Paratici nella lista

INGHILTERRA

Il Manchester United è alla ricerca di un Chief Football Officer. Il dossier è seguito direttamente dal vicepresidente esecutivo dei Red Devils, Ed Woodward, che avrebbe stilato una short list di potenziali candidati per il ruolo. Come riportato da 'Calcio e Finanza', i tre profili individuati sarebbero quello di Andrea Berta, attuale direttore sportivo dell’Atletico Madrid, del portoghese Antero Henrique, ex ds del Psg e di Fabio Paratici, attuale Chief Football Officer della Juventus.

Dei tre candidati l'unico attualmente libero è Henrique, dopo l'addio a Parigi per far posto a Leonardo. Per quanto riguarda Paratici, il suo contratto con la Juventus, che nella stagione 2018-2019 gli ha garantito uno stipendio lordo di 2,84 milioni di euro (tra retribuzione fissa, variabile e benefit), scade il 30 giugno 2021. Difficile, al momento, ipotizzare un addio al club bianconero, anche se i Red Devils dal punto di vista professionale rappresenterebbero una sfida davvero intrigante.