Manchester City, replica a Klopp: "Curioso che pensi alle altre squadre..."

LA POLEMICA

Scontro a distanza tra Jurgen Klopp e il Manchester City a 48 ore dalla finale di Community Shield a Wembley. Qualche giorno fa il tecnico del Liverpool aveva lanciato una frecciata ben precisa ai rivali in tema di mercato: "Noi dobbiamo fare attenzione ai conti. Abbiamo investito tanto in questa squadra, non siamo in un mondo di fantasia in cui possiamo fare ciò che vogliamo. Ci sono 4 squadre che possono farlo: Real, Barcellona, City e Psg. Non so come siano in grado di riuscirci". L'allenatore tedesco aveva spiegato che non si trattava di una critica e tuttavia le sue parole hanno provocato la reazione dei Citizens. Ingaggi, è un'estate di follie

La risposta è stata affidata al dirigente Omar Berrada: "Non capisco perché debbano guardare gli altri club e discutere le loro scelte. Non siamo arrabbiati, troviamo solo curioso che mettano in evidenza le nostre spese. A noi sta benissimo quanto spendono loro. La verità è che tutte le migliori società investono come meglio credono". E ancora: "E' errato dire che noi, Psg, Barça e Real spendiamo 200 milioni di sterline ogni anno". In attesa di scoprire chi si aggiudicherà il primo trofeo stagionale in Inghilterra, le duellanti hanno iniziato ad affrontarsi fuori dal rettangolo verde.

GUARDIOLA: "RISPETTO MOLTO KLOPP"

Resta lontano dalle polemiche Pep Guardiola: "Rispetto molto Klopp. E' un grande manager, le sue squadre hanno un'identità precisa. E' una sfida incredibile per me ogni volta che incontro una delle sue squadre. Il suo messaggio è sempre positivo. Il suo comportamento, gli abbracci, i sorrisi. È una cosa bella per il calcio", sottolinea l'allenatore spagnolo.

Sul match contro i Campioni d'Europa: "Le condizioni fisiche della squadra non sono le migliori. Utilizzeremo giocatori che hanno accumulato minuti in preseason perché hanno ritmo e conoscono la situazione. I ragazzi tornati dopo forse avranno qualche minuto. Ci sono più possibilità di sostituzioni. Farà caldo a Londra, ma penso che domenica giocheremo ad alta intensità, a un buon livello".