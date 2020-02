Liverpool, pazza idea dei tifosi: tesserare Gerrard per fargli alzare la Premier

SUI SOCIAL

Con 24 vittorie in 25 partite il Liverpool ha di fatto già praticamente vinto la Premier League a febbraio (i punti di vantaggio sul City sono 18) e per celebrare al meglio un trofeo che nella bacheca di Anfield manca dal 1990, i tifosi dei Reds hanno avuto una pazza idea: tesserare Steven Gerrard per le ultime cinque partite di campionato. Perchè proprio cinque? Perché così Gerrard avrebbe giocato abbastanza per essere considerato parte della rosa del club campione e potrebbe quindi sollevare il trofeo quando, nell’ultima partita casalinga dell'anno, a meno di clamorosi sconvolgimenti, verrà consegnato alla squadra di Klopp.

La campagna per 'regalare' all'ex capitano l'unico trofeo che manca nella sua bacheca (col Liverpool ha vinto la Champions League, la Coppa UEFA, la Supercoppa Europea, la FA Cup, la League Cup e la Charity Shield) è già virale sui soial network, anche perché la scivolata contro il Chelsea che costò il titolo ai Reds ai tempi di Brendan Rodgers è una ferita ancora aperta nella mente dei tifosi (e certamente anche in quella dell'attuale tecnico dei Rangers).

Ma per essere tesserato dal Liverpool 'Captain Fantastic' dovrebbe lasciare il suo incarico in Scozia, cosa che qualcuno ritiene più che probabile se a quel punto il campionato scozzese fosse già deciso. Resta da capire cosa ne pensano Klopp, che non si è ancora espresso a riguardo, e soprattutto capitan Henderson, a cui di certo non dispiacerebbe essere l'uomo che alza al cielo il titolo inglese ad Anfield dopo 30 anni.