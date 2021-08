Liverpool e Manchester City, paura Covid: i club non vogliono lasciar partire i nazionali verso Sudamerica e Africa

qualificazioni mondiali

Al rientro i calciatori dovrebbero stare dieci giorni in quarantena perdendo partite e allenamenti

Ieri il Liverpool ha annunciato il rifiuto di lasciar partire Mohamed Salah per le prossime partite di qualificazione ai Mondiali della nazionale egiziana a causa delle restrizioni per il Covid-19. L'Egitto è nella lista rossa della Gran Bretagna, quindi Salah sarebbe tenuto a mettersi in quarantena al suo ritorno dal Cairo e saltare due partite di Premier League. La Federazione egiziana ha affermato che "continua i contatti con la FIFA per esentare i giocatori internazionali dalle restrizioni di viaggio imposte loro nei Paesi in cui giocano a causa del coronavirus". Getty Images

Il problema è molto sentito dai club inglesi, non a caso il Manchester City si è sostanzialmente accordato alla decisione dei Reds chiedendo aiuto legale all'Eca (l'associazione dei club europei) perché la Fifa potrebbe sanzionare le società che non lasceranno partire i propri giocatori per i match di qualificazione Mondiale 2022.

Anche Argentina e Brasile sono nella lista rossa della Gran Bretagna dunque i vari Alisson, Fabinho e Firmino (Liverpool), Ederson e Gabriel Jesus (Manchester City), Thiago Silva (Chelsea), Fred (Manchester United), Richarlison (Everton), Raphinha (Leeds) rischiano di non essere liberati dai rispettivi club.

L'unica soluzione, ed è quella praticata in queste ore dalla Fifa in contatto con i vari Paesi, sarebbe quella di esentare dalla quarantena i calciatori, un po' come avvenuto a Euro 2020, per via dell'alto numero di controlli a cui sono sottoposti.