Ligue 1: prima vittoria per il Lione, Marsiglia ko nel finale

francia

Grosso vince 1-0 in casa del Rennes: decide O'Brien a metà ripresa. L'OM crolla al 90' in casa del Lens

© Getty Images Arriva alla dodicesima giornata la prima vittoria in questa Ligue 1 per il Lione di Fabio Grosso: 1-0 in casa del Rennes grazie al gol di O'Brien (67'), con i padroni di casa in dieci da inizio partita per il rosso a Doue (5'). Perde, invece, il Marsiglia di Gennaro Gattuso, battuto 1-0 dal Lens che sorride al 90' grazie a Gradit. Vincono Clermont e Metz, che battono rispettivamente Lorient (1-0) e Nantes (3-1), è 1-1 tra Lille e Tolosa.

RENNES-LIONE 0-1

Finalmente il Lione cancella lo 0 alla voce vittorie ottenute e batte 1-0 il Rennes. Con questo successo, sono 5 punti nelle ultime quattro giornate: e ora la salvezza non è così distante. A Grosso serve però un episodio cruciale: il rosso dopo appena 5 minuti sventolato in faccia a Doue, che lascia i rossoneri in dieci. Poche, nonostante l'espulsione, le occasioni per gli ospiti, così ad inizio ripresa l'ex Frosinone inserisce Lacazette. La giocata che vale tre punti, però, la trova O'Brien, che si fionda di testa sul cross di Kumbedi e da pochi centimetri fa 1-0. Ora, l'OL è a 7 punti, a -5 dal quartultimo posto occupato dallo Strasburgo, dal Montpellier, dal Tolosa e anche dal Rennes, al quarto ko nelle ultime cinque partite.

LENS-MARSIGLIA 1-0

Seconda partita di fila senza segnare per il Marsiglia di Gattuso, ma stavolta arriva addirittura il ko. Dopo lo 0-0 con il Lille, l'OM esce sconfitto dal Bollaert ed è ora a -11 dalla zona Champions. Match con poche occasioni che, in realtà, sembra indirizzato verso lo 0-0, dato che anche nella ripresa solo El Aynaoui, di testa, sfiora il vantaggio. Proprio al 90', ecco la giocata decisiva: angolo di Fulgini e incornata vincente di Gradit, che proprio nel finale regala la vittoria ai giallorossi. Il Lens conferma la serie positiva di risultati e sale al sesto posto con 16 punti, a -4 dal quarto posto. Terzo ko nelle ultime cinque partite, invece, per l'OM.

METZ-NANTES 3-1

Il Metz batte 3-1 il Nantes in un match in cui succede quasi tutto nel primo tempo: già al 3' Van Den Kerkhof porta in vantaggio i padroni di casa, ma i gialloverdi pareggiano con Simon al 12'. Il 2-1 lo firma Elisor poco prima della mezz'ora di gioco, poi bisogna aspettare addirittura l'85' per vedere il 3-1. A segnarlo, poco più di un minuto dopo il suo ingresso in campo (al posto di Diallo) è Asoro, che chiude definitivamente i giochi. Metz a quota 13 e più lontano dalla zona retrocessione, oltre che a -1 da un Nantes alla terza sconfitta di fila.

LILLE-TOLOSA 1-1

Dopo il clamoroso successo contro il Liverpool in Europa League, il Tolosa torna in Ligue 1 e pareggia 1-1 sul campo del Lille. I padroni di casa passano al 30' con la rete di Yoro, ma nella ripresa Dallinga, a segno anche contro i Reds, sigla al 65' la rete che permette alal formazione di Martinez di salire a 12 punti e allontanarsi momentaneamente dal terzultimo posto. Occasione sprecata, invece, per il Lille: il potenziale -2 dal Monaco terzo sfuma a metà ripresa, con la zona Champions nuovamente distante quattro lunghezze.

CLERMONT-LORIENT 1-0

Lo scontro diretto in fondo alla classifica lo vince il Clermont: 1-0 al Lorient, ora terzultimo e a +2 proprio sugli uomini di Gastien. La giocata che rimescola ulteriormente le carte nei bassifondi della classifica la confezionano Borges e Nicholson: il primo si guadagna il calcio di rigore, il secondo lo trasforma. E ora, Clermont e Lione sono più vicine alla luce.