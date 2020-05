Lione, Aulas: "Scandaloso lo stop alla Ligue 1, siamo degli idioti"

Jean-Michel Aulas è sempre stato tra i più contrari allo stop anticipato della Ligue 1 e, vista la notizia della prossima ripresa della Liga, non è sorprendente immaginare la sua rabbia: "Paradossale che un Paese più colpito dal Covid-19 come la Spagna abbia trovato risposte per ripartire mentre la Francia no. I nostri leader hanno partecipato all'assemblea delle Federazioni e invece hanno trovato risposte diverse: siamo davvero degli idioti".