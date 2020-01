Ligue 1, il Psg passeggia con il Monaco

FRANCIA

Il Psg torna ad affrontare il Monaco in Ligue 1 nel recupero della 15esima giornata e, a tre giorni dal 3-3 di Parigi, si vendica raccogliendo un rotondo 4-1 nel Principato. In gol vanno Neymar su rigore, Sarabia e due volte Mbappé, inutile il gol dell'ex milanista Bakayoko. Per i parigini è la vittoria numero 16 in 20 partite di campionato. Il Rennes vince 1-0 sul campo del Nimes e consolida il terzo posto, 1-1 tra Amiens e Reims.

MONACO-PSG 1-4

Il passo falso di domenica scorsa è già alle spalle: il Psg si era fermato al Parco dei Principi dopo sei vittorie di fila, costretto a un pirotecnico 3-3 dal Monaco. E gli scherzetti nel calendario lo porta proprio nel Principato a distanza di tre giorni, per recuperare la sfida saltata nell'ultimo weekend di novembre quando si disputò il 15esimo turno di campionato. L'occasione più adatta per confezionare la vendetta perfetta, con una vittoria indubbia e schiacciante. E dire che il Monaco parte ancora una volta con il piede giusto: dopo qualche minuto solo un attentissimo Keylor Navas evita il gol a Ben Yedder, qualche istante dopo è Gelson Martins a costruire una grande occasione ma il pallone termina sul fondo. Il Psg capisce che il rischio di un'altra serata difficile è dietro l'angolo, e così Neymar cambia passo: prima spara un missile dalla distanza, poi è Lecomte a dirgli di no con un grande intervento. La partita cambia subito, e ad approfittarne è Mbappé che al 24' sfrutta l'assist di Di Maria e sul filo del fuorigioco sblocca il risultato. La partita è apertissima: Gelson Martins sfiora il pareggio, Mbappé insacca il pallone del raddoppio ma da posizione di fuorigioco. Il 2-0 però arriva davvero: lo trova Neymar dal dischetto quando il 45' è già abbondantemente trascorso. E nella ripresa la capolista continua la sua marcia trionfale: il tris è firmato al 72' da Sarabia su assist di Verratti. L'ex milanista Bakayoko sembra regalare l'effimero sogno di una rimonta del Monaco andando a segno all'87', ma la staffilata di Mbappé al 91' ristabilisce le distanze.

NIMES-RENNES 0-1

Il Rennes si mette alle spalle il ko interno contro il Marsiglia ed espugna Nimes, mantenendosi autorevolmente al terzo posto della Ligue 1 a +4 di distanza dal Nantes. La sfida contro i rossi d'Occitania non è però facile, nonostante gli ospiti attacchino con continuità sin dai primi minuti. Sono Raphinha e l'ex Milan e Torino M'Baye Niang a costruire le prime nitide occasioni del primo tempo, quindi è Hamari Traoré a sbagliare di poco la mira sempre per il Rennes quando all'intervallo mancano pochi minuti. La ripresa non cambia il tema del match, anzi i bretoni attaccano con ancora più convinzione. Il Nimes si chiude tutto in difesa, e solo un grande intervento di Bernardoni impedisce a Traoré di siglare la rete del vantaggio. Il risultato si sblocca quindi al 64', quando Tait cerca un lancio profondo su cui Martinez tenta un alleggerimento di testa che non fa altro che liberare Hunou: il suo sinistro al volo non lascia scampo a Bernardoni. Il Nimes non reagisce alla rete degli avversari e non crea mai reali occasioni per pareggiare. Anzi, è Raphinha a sbagliare un'importante occasione per raddoppiare. Il Rennes rinfocola le proprie ambizioni europee, il Nimes resta penultimo ed è sempre più nei guai.

AMIENS-REIMS 1-1

Il Reims perde due punti importantissimi nella corsa all'Europa sul campo dell'Amiens, ritrovandosi improvvisamente dal quinto all'ottavo posto della Ligue 1. Colpa anche del Var, che prima rileva il rigore che permette ai padroni di casa di pareggiare e quindi annulla la rete della possibile vittoria ospite. Che il Reims non viva una serata particolarmente fortunata lo si intuisce già al 28', quando Doumbia va al tiro da fuori area che però si infrange contro il palo. Quindi nel recupero del primo tempo è Kutesa a portare in vantaggio i biancorossi con una botta dalla distanza. La ripresa cambia però il volto al match: in una delle prime vere sortite offensive dell'Amiens, Guirassy si procura un rigore che solo l'intervento del Var ravvisa. Sul dischetto si presenta Konaté, che al 54' trova il gol del pareggio che si rivelerà poi definitivo. Non solo: Dibassy per poco non confeziona il sorpasso a favore dei padroni di casa (il suo bolide da fuori area termina sul fondo di un nonnulla). Il Reims non riesce più a raddrizzare la partita e vede le coppe allontanarsi pericolosamente, mentre gli avversari conquistano un punticino che li porta a -2 dal Metz quartultimo.