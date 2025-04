Ligue 1: super Gouiri, il Marsiglia stende il Brest e torna secondo. Lille ok con l’Angers

LENS-AUXERRE 0-4

Clamoroso tonfo del Lens, sconfitto in casa 4-0 per mano dell’Auxerre. I Sangueoro partono piuttosto bene, ma nel quarto d’ora finale del primo tempo vivono un blackout che porta a subire tre reti nel giro di undici minuti. Protagonista assoluto per gli ospiti Lassine Sinayoko, autore di tre assist consecutivi: al 33’ l’imbucata per l’1-0 di Onaiwu, sette minuti dopo il tocco per la serpentina di Perrin (2-0) e al 44’ un altro passaggio chiave per la doppietta di Onaiwu. I padroni di casa sono al tappeto all’intervallo, ma la partita nel secondo tempo si mette ancor più in salita. Al 73’ Perrin serve l’assist per il poker di Hoever, poi all’85’ la squadra di Will Still resta in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Sotoca. Debacle totale per il Lens, che resta fermo a 45 punti in classifica. Tocca quota 41 l’Auxerre, ora in decima posizione.