Ligue 1: il Marsiglia vince col brivido e torna secondo

LENS-SAINT ETIENNE 1-0

Basta una rete, al Lens, per tornare nei giochi per l'Europa. Il Saint-Étienne, penultimo in classifica con 23 punti, si arrende per 1-0 e vede complicarsi ulteriormente la sua rincorsa a una difficile salvezza. I Verts però escono a testa alta dal Bollaert, visto che ai punti probabilmente avrebbero meritato quantomeno il gol: decisivo l'ex romanista Ryan, autore delle parate che hanno blindato il pareggio e in seguito la vittoria dei Sang et Or. Il Lens aveva rischiato di segnare al 12', ma tutto era stato annullato per l'offside di Aguilar prima del tocco vincente di Deiver Machado. In seguito Diouf aveva mancato il vantaggio due volte, prima della grande chance per il Saint-Étienne: rigore parato da Ryan nel recupero. Nella ripresa ecco altri due interventi decisivi per l'australiano e un paio di chances per i padroni di casa, prima del gol-vittoria: assist di Machado e tocco vincente di Goduine Koyalipou, attaccante arrivato a gennaio dalla Bulgaria dopo 15 gol in 17 gare col Cska Sofia. Sua la rete decisiva al 75', che rimette il Lens in corsa: 42 punti ed Europa più vicina.