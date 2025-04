Caos Marsiglia, De Zerbi: "Ho scelto di espormi. Nessun contatto col Milan"

Poi qualche considerazione sul "ritiro punitivo" deciso dopo il braccio di ferro con la squadra. "Ci siamo allenati alle 5 del mattino per tre giorni consecutivi, non si trattava di una punizione. Sapevo che queste cose sarebbero uscite e probabilmente so anche chi le ha messe in giro - ha raccontato l'ex allenatore del Brighton senza fare nomi -. Se avessi voluto evitarlo, avrei potuto agire in modo più tradizionale, ma ho scelto di espormi consapevole del rischio che corro". "Sarò sempre al fianco dei calciatori. Le sconfitte sono responsabilità mia, ma chiedo a loro di dare il massimo - ha aggiunto -. Dire che i calciatori sono contro di me è semplicemente falso".