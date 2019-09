Ligue 1: si ferma la corsa del Rennes, il Nizza vince 2-1

QUARTA GIORNATA

Dopo tre vittorie consecutive nelle prime tre gare di campionato, si arresta la corsa del Rennes che cade in casa 2-1, rimontato dal Nizza. La gara viene sbloccata al 25’ da uno sfortunato autogol del portiere Benitez, poi nella ripresa il rigore di Cyprien (63’) e la rete di Coly (91’) ribaltano la situazione. Perde nuovamente in trasferta il Lilla, che cade 2-0 a Reims nonostante la superiorità numerica per tutta la ripresa. Doumbia (73’) e Oudin (90’) stendono i vicecampioni di Francia.

RENNES-NIZZA 1-2

Subito pericoloso il Rennes al 2’, con Niang che prova a concretizzare un cross morbido col suo colpo di testa mirando all’angolino basso di destra, ma il portiere Benitez mostra i suoi riflessi e gli nega la gioia del gol. All’8’ l’ex milanista si fa trovare pronto su un corner arrivato all’altezza del dischetto, ma non riesce tuttavia inquadrare lo specchio della porta. Al 13’ Maouassa spreca una grande occasione: indirizzando male un pallone arrivato tra i suoi piedi. Al 21’ Benitez dice nuovamente no a Niang che aveva incocciato bene su uno spiovente dalla destra. Tuttavia, al 27’ i padroni di casa riescono a sbloccare: sugli sviluppi di un calcio d’angolo stacca perfettamente Da Silva, Lloris tenta di spazzare l’area ma la sua deviazione inganna Benitez, che riesce solo a smanacciare il pallone che supera la linea di porta. Il Rennes raddoppierebbe, ma Siebatcheu commette un fallo nei confronti del difensore avversario prima di andare a segno: rete annullata. Il Nizza, alla prima vera incursione offensiva, pareggia con Cyprien su un rigore concesso al 63’ per un fallo di Traore. Il Rennes si ricaccia in avanti alla ricerca del nuovo vantaggio ma, proprio allo scadere, Coly insacca la sponda di Nskozi per la vittoria finale del Nizza.



REIMS-LILLA 2-0

Fa festa il Reims, che riesce a resistere e ad affondare il colpo vincente nel finale nonostante l’inferiorità numerica per 38 minuti per via dell’espulsione di Yazici a inizio ripresa per doppio giallo. Il primo tempo (non proprio spettacolare) aveva visto un predominio territoriale del Lilla che aveva sfiorato il vantaggio prima con Bradaric e poi con Bamba. All’inizio del secondo tempo Doumbia va vicinissimo alla rete dell’1-0 calciando incredibilmente fuori da ottima posizione. I padroni di casa rimangono in dieci uomini ma, al 73’, passano in vantaggio: Doumbia viene abbattuto in area avversaria. Inizialmente l’arbitro non assegna il penalty, ma poi il Var lo concede. Lo stesso Doumbia spiazza il portiere Maignan. Osimhen va vicinissimo al pareggio subito dopo sprecando un’occasione d’oro. Così, al 90’, Oudin chiude la pratica sotto porta. Bamba potrebbe avere la possibilità di segnare perlomeno la rete della bandiera, ma dagli 11 metri si fa ipnotizzare da Rajkovic, che si salva anche grazie all’aiuto del palo interno.