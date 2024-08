Ligue 1: Psg ok alla prima del dopo Mbappé, 4-1 sul campo del Le Havre

FRANCIA

Lloris risponde a Kang-in Lee, poi nel finale si scatenano Dembelé, Barcola e Kolo Muani

© Getty Images Inizia con il piede giusto la stagione in Ligue 1 per i campioni in carica del Paris Saint-Germain, che all’esordio trionfano 4-1 sul campo del Le Havre. Vantaggio fulmineo dei parigini targato Kang-in Lee (3’), poi in avvio di ripresa risponde Lloris per i padroni di casa (48’). La squadra di Luis Enrique rischia, poi riesce a risolverla grazie agli ingressi (e ai gol) di Dembelé (85’) e Barcola (86’): Muani cala il poker su rigore al 90’.

Niente Mbappé? No problem: il Psg travolge 4-1 il Le Havre e trionfa nella prima giornata di Ligue 1. Pronti via e la squadra di Luis Enrique riesce subito a colpire: al terzo minuto di gioco Gonçalo Ramos apparecchia sulla destra per il mancino micidiale di Kang-in Lee, che porta subito in avanti i Campioni in carica. Il tecnico spagnolo schiera tanti giovani dal primo minuto, ma al 20’ deve fare a meno di un big: Ramos è costretto a uscire per infortunio, sostituito da Kolo Muani. L’attaccante francese impatta bene sulla gara, e quattro minuti più tardi flirta con il raddoppio, colpendo la traversa su colpo di testa. In chiusura di prima frazione di gioco anche Asensio sfiora il 2-0, ma il primo tempo si chiude con gli ospiti avanti di una sola rete.

I padroni di casa non si fanno pregare, e alla ripresa del gioco riescono a riportare l’incontro in equilibrio: al 48’ Gautier Lloris (omonimo del portiere ex Tottenham) pesca l’angolino basso e batte Donnarumma con il diagonale mancino. I parigini accusano il colpo del pari, rischiando di subire il raddoppio dopo pochi istanti (gol annullato a Casimir). Nei venti minuti finali Luis Enrique inserisce Dembelé, Barcola e Marquinhos, con i primi due che regalano di fatto il successo agli ospiti. All’85’ l’ex Barcellona insacca di testa il 2-1 sul cross del nuovo acquisto Joao Neves, che si ripete meno di un minuto più tardi: questa volta l’assist è per Barcola, che piazza con il destro il tris all’86’. Nel finale c’è spazio anche per il poker di Kolo Muani, che al 90’ archivia la pratica su calcio di rigore per il 4-1 finale. Primi tre punti stagionali per il Paris Saint-Germain, in questa nuova vita senza Kylian Mbappé.