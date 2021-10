Ligue 1: Psg fermato dal Marsiglia, clamorosa rimonta del Nizza sul Lione

FRANCIA

La squadra di Pochettino non va oltre lo 0-0 in casa dell’Olympique, gli uomini di Galtier ribaltano gli avversari 3-2 nel finale

Il Psg non riesce ad espugnare il Velodrome nel big match dell'undicesima giornata: è 0-0 contro il Marsiglia, ma gli uomini di Pochettino restano comunque primissimi in classifica. Incredibile rimonta nei minuti finali del Nizza che in casa recupera sotto di due gol e riesce a battere il Lione 3-2. Terzo posto per la squadra di Galtier, mentre è secondo il Lens che rifila un secco 4-1 al Metz. Vince anche il Monaco 3-1 al Montpellier. Getty Images

MARSIGLIA-PSG 0-0

Frenata del Psg in casa del Marsiglia ma la squadra di Pochettino è comunque prima in classifica a 28 punti (+7 sul Lens), mentre gli uomini di Sampaoli vanno a 18 con una partita in meno. Zero gol ma tante emozioni nel big match della decima giornata del campionato francese. Var protagonista assoluto in tre episodi: al 14’ annulla il vantaggio del Psg non convalidando l’autogol di Peres, al 21’ invece è la volta del Marsiglia che si vede negare il gol di Milik, infine al 57’ è la tecnologia a confermare il rosso diretto ad Hakimi. I parigini, anche oggi senza Donnarumma tra i pali, restano quindi in 10 ma i padroni di casa non ne approfittano e il match si chiude senza reti.

MONACO-MONTPELLIER 3-1

Torna alla vittoria il Monaco che si rialza dopo la sconfitta della scorsa giornata contro il Lione e avvicina la zona Europa portandosi a 17 punti: 3-1 sul Montpellier che invece resta a metà classifica a 13 punti. Monegaschi che di fatto chiudono la pratica nei primi minuti con l’uno-due firmato Volland e Ben Yedder al 12’ e 17’. Al 62’ Martins firma il tris mentre è inutile il gol della bandiera di Savanier al 31’.

RENNES-STRASBURGO 1-0

Prosegue il momento d’oro del Rennes che infila la terza vittoria di fila e raggiunge il quinto posto a 18 punti: contro lo Strasburgo in casa ci pensa Aguerd al minuto 82’ a risolvere una partita non facile, ma gli ospiti devono arrendersi e accontentarsi dei 14 punti in classifica che comunque danno sicurezza.

REIMS-TROYES 1-2

Fondamentale vittoria del Troyes nella sfida di bassa classifica contro il Reims. I padroni di casa passano anche in vantaggio al 6’ con Abdelhamid, ma il Troyes è bravissimo a reagire e a firmare la rimonta al 41’ con Balde e al 65’ con Chavalerin. Il Reims resta quindi a 11, scavalcato proprio dal Troyes a 12.

LORIENT-BORDEAUX 1-1

Continua il momento negativo di Lorient e Bordeaux che oggi si annullano e non vanno oltre il pari 1-1: al vantaggio ospite di Elis in avvio di ripresa, risponde Laporte al 76’. Il Lorient non riesce quindi a vincere per la quarta partita consecutiva, e si assesta a 15 punti, ma ancora peggio fa la squadra di Petkovic che non vince da cinque partite e scivola a nove punti appena fuori dalla zona retrocessione.

LENS-METZ 4-1

Gol e spettacolo per il Lens che si conferma seconda forza del campionato francese dietro solo al Psg in classifica. Un secondo posto che arriva grazie al poker firmato da Said (doppietta), Ganago e Frankowski: Metz steso (inutile il momentaneo pareggio di De Preville) e penultimo in classifica con appena sei punti.

NIZZA-LIONE 3-2

Terzo posto per il Nizza che all’Allianz Riviera riesce a ribaltare il Lione nei minuti finali con una clamorosa rimonta. Gli ospiti si portano avanti infatti sul 2-0 con Ekambi e Aouar, ma dal minuto 81’ la squadra di Galtier si scatena e prima accorcia le distanze con Atal, poi pareggia con Delort (89’) e infine completa il miracolo al 91’ con Guessand.