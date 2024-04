Ligue 1: poker Psg al Lorient, titolo a un passo  

FRANCIA

I parigini vincono 4-1 col Lorient con doppiette di Dembélé e Mbappé: in caso di mancata vittoria da parte del Monaco stasera, sarebbero già campioni

© Getty Images Il recupero della ventinovesima giornata di Ligue 1 tra Psg e Lorient termina con la vittoria esterna per 4-1 dei parigini, che si trovano ora a un passo dal dodicesimo titolo nella competizione: in caso il Monaco non dovesse battere il Lille nella gara delle 21, la squadra allenata da Luis Enrique diventerebbe campione. Decidono la sfida le doppiette di Dembélé (al 19’ ed al 60’) e Kylian Mbappé (in rete al 22' e al 90').

Il Psg fiuta il match point per la vittoria del titolo e vuole orientare fin da subito la sfida sui giusti binari, ma Kalulu e Kari spaventano nei primi minuti di gioco Donnarumma con due conclusioni pericolose che terminano di poco fuori. La reazione degli uomini di Luis Enrique produce un uno-due micidiale: Dembélé porta avanti i suoi con un preciso mancino dal limite al 19’, mentre due minuti dopo Nuno Mendes sfonda sulla sinistra e serve a Mbappé la palla del facile 2-0. Il classe 2006 Mayulu prova a partecipare alla festa, ma il suo tiro non trova lo specchio. L'ex esterno del Barcellona conferma il suo momento d'oro firmando la doppietta al 60’ con un tap-in in area piccola dopo un'azione clamorosa del numero 7, assistman nell'occasione. Bamba realizza il gol della bandiera al 73’ con un perfetto colpo di testa su assist di Mendy, Mbappé chiude i conti nel recupero con un bel destro sul secondo palo al termine di un’azione personale. Padroni di casa che restano penultimi a 26 punti.