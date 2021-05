Ligue 1, passo falso del Lille: il Paris Saint-Germain vince e ci crede a -1, resta in gioco anche il Monaco

FRANCIA

Il Losc non va oltre lo 0-0 contro il Saint-Etienne e il Psg strapazza 4-0 il Reims. In fondo alla classifica è bagarre, retrocede il Nimes

Nella 37esima giornata di Ligue 1 il Lille incappa in uno scomodo 0-0 contro il Saint-Etienne, che permette al Paris Saint-Germain di avvicinarsi a -1. Il Psg batte infatti il Reims 4-0, con anche il Monaco terzo che a -3 tiene il passo con il 2-1 sul Rennes. Retrocede matematicamente il Nimes, sconfitto in casa 2-5 contro il Lione, ma ora ci sono sei squadre in due punti per salvarsi. L’ultima giornata sarà quindi decisiva per molte formazioni.

LILLE-SAINT-ETIENNE 0-0

Troppa paura e poca precisione, così il Lille rimane bloccato contro il Saint-Etienne e rinvia all’ultima giornata i sogni di gloria con l’obbligo di vittoria. Mentre da Parigi arrivano sùbito notizie del dominio del Psg, il Losc deve infatti fare i conti con una partita complessa e ostica, faticando a pungere i biancoverdi in cerca della salvezza matematica: la migliore occasione della prima frazione rimane un contropiede rapido che però non si trasforma nell’indispensabile vantaggio. La sceneggiatura del secondo tempo rimane la stessa e i padroni di casa fanno troppa fatica a legittimare un eventuale gol: la tensione sale e la sabbia nella clessidra diminuisce, così il picco delle emozioni è negli ultimi minuti. Al 90’ Yazici batte infatti una punizione velenosa e Green la sfiora mandandola contro il palo, poi il tiro a botta sicura di Yilmaz viene salvato sulla linea da Sow. Nulla da fare, il Lille avrà il destino in mano nella gara finale contro l’Angers.

PARIS SAINT-GERMAIN-REIMS 4-0

Il Paris Saint-Germain non molla l’osso in campionato e vince nettamente contro il Reims, rinviando all’ultima giornata l’assegnazione del titolo di campione di Francia. Dopo dieci minuti l’impegno del Psg è già decisamente in discesa, perché Mbappé salta il portiere e conclude verso la porta, ma Abdelhamid intercetta il pallone in scivolata con la mano: cartellino rosso e rigore, che Neymar trasforma spiazzando Rajkovic. Gli ospiti non smettono però di fare regali e al 24’ il fiocco lo mette Foket, che con uno scellerato passaggio orizzontale in area regala a Mbappé il pallone per il semplicissimo raddoppio da un paio di metri dalla porta: meno di mezz’ora e la partita è quindi praticamente già finita. Prima dell’intervallo i parigini sfiorano anche il tris, poi al quarto d’ora della ripresa Herrera colpisce il palo da fuori area, ma la ribattuta a rete di Neymar viene annullata per fuorigioco. Il risultato però non è mai in dubbio nonostante qualche tentativo ospite e al 23’ la solita zuccata di Marquinhos su calcio d’angolo fa partire i titoli di coda. All’89’ c’è anche tempo per la gioia personale di Kean, il definitivo 4-0 su un pallone vagante.

MONACO-RENNES 2-1

Per tenere accesa una minima speranza di titolo e soprattutto per difendere il prezioso terzo posto in ottica Champions League: il Monaco sconfigge il Rennes e tiene il passo del Psg, riducendo a tre punti il ritardo dalla capolista Lille. I ragazzi del Principato cominciano immediatamente con il forte imprinting della ricerca del vantaggio e la prima esultanza non tarda ad arrivare: al 16’ un’azione degli ospiti si infrange infatti sulla difesa e Golovin trova sùbito uno splendido filtrante verticale, che Ben Yedder traduce nel preziosissimo gol. Al 29’ il talento russo sceglie poi di mettersi in proprio e beneficia della collaborazione di Aguerd, che devia involontariamente il suo tiro rendendolo imparabile per Gomis. Al 23’ del secondo tempo un incomprensibile colpo di testa di Disasi nella propria porta riapre all’improvviso i giochi, ma i monegaschi resistono senza crollare. A chiudere i conti c’è l’espulsione diretta nel finale di Da Silva, che con un intervento cruento lascia a terra un Touré davvero dolorante.

LE ALTRE

Con una doppia valenza il risultato più importante è il 2-5 con cui il Lione espugna il Nimes, con i padroni di casa condannati alla retrocessione e gli ospiti ancora in scia del Monaco terzo in classifica per un posto in Champions League: Koné e Paquetà protagonisti con due doppiette, con Depay, Aouar e Slimani a completare il tabellino dei marcatori. Uno strepitoso Milik difende invece la quinta posizione con una tripletta, utile prima a portare la squadra in doppio vantaggio e poi a fissare su rigore il 3-2 al 95’: in mezzo le reti di Pereira Lage e Thomas. Soltanto 0-0 tra Montpellier e Brest, con i padroni di casa in dieci per l’espulsione di Mollet, mentre lo Strasburgo espugna Nizza per 0-2 grazie ai due centri di Ajorque. Coulibaly, Kolo Muani due volte e Blas sono invece gli autori dello 0-4 con cui il Nantes strapazza il Digione e continua a sperare di evitare lo spareggio retrocessione: trionfano però anche il Lorient e il Bordeaux. I primi affondano 2-1 il Metz (vantaggio di Wissa, pari di Traoré e rete di Hergault), i girondini asfaltano 3-0 il Lens con Ui-Jo, Sabaly e Zerkane. Ci sono ora ben sei squadre in due punti per sfuggire al 18esimo posto.