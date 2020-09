Ligue 1, Nizza ko a Montpellier: prima sconfitta per gli uomini di Vieira  

FRANCIA

Si interrompe alla terza giornata l'imbattibilità del Nizza capolista in Ligue 1: la squadra di Patrick Vieira gioca male e perde 3-1 in casa di un determinato Montpellier, che a sua volta conquista il primo successo della nuova stagione. Laborde porta in vantaggio i padroni di casa al 18', Congré chiude i conti segnando al 48' e al 64'. La rete di Dante al 69' serve a poco e non cancella la prestazione mediocre degli ospiti.





















È un Montpellier d’assalto, completamente diverso dalla pallida squadra sconfitta due settimane fa dal Rennes, quello che conquista la prima vittoria in campionato, negando al Nizza (che resta capolista in attesa delle partite di domenica) la possibilità di restare a punteggio pieno dopo tre partite. La squadra allenata da Michel Der Zakarian parte subito imprimendo un ritmo infermale che gli ospiti non riescono a gestire. Il frutto della pressione dei padroni di casa arriva al 18’: cross dalla destra di Souquet, sponda in area di Delort e splendida girata di sinistro, a centro area, di Laborde, che non lascia scampo a Walter Benitez.

Il modo di giocare del Montpellier mette in evidenza tutti i difetti della squadra allenata da Patrick Vieira, che fatica nell’impostazione del gioco e lascia campo agli avversari senza riuscire a sfruttare le ripartenze, come invece avvenuto nei match precedenti contro Lens e Strasburgo. Nemmeno l’ingresso a inizio ripresa di Khephrem Thuram (figlio dell’ex Parma e Juventus Lilian e fratello di Marcus, attaccante del Borussia Mönchengladbach) scuote la squadra della Costa Azzurra, che anzi subisce il raddoppio al 48’: a firmarlo, di testa, è Congré, che approfitta degli errori di marcatura della difesa nizzarda su corner di Savanier e colpisce di testa quasi indisturbato per il 2-0.

I padroni di casa non si accontentano e al 64’ fanno tris: la rete porta ancora la firma di Congré, pronto a recuperare in area un pallone respinto dal povero Benitez. Per il difensore si tratta della prima doppietta in Ligue 1. Dopo la terza rete arriva il primo e unico calo di tensione del Montpellier, che al 69’ permette a Dante (con la deviazione decisiva di Pedro Mendes) di accorciare le distanze. Nonostante i venti minuti più recupero a disposizione, però, il Nizza non dà mai l’impressione di poter rientrare in partita, e il Montpellier non corre ulteriori rischi fino al triplice fischio che permette alla squadra occitana di sbloccare la propria classifica.