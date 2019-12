Ligue 1: Monaco-Psg rinviata per maltempo, il Nantes aggancia il quarto posto

FRANCIA

La 15esima giornata della Ligue 1 vede il Nantes salire in classifica al quarto posto in coabitazione con Montpellier e Bordeaux. I Canarini piegano in casa il Tolosa 2-1 grazie al rigore di Touré e alla rete di Blas, con gli ospiti che hanno giocato in inferiorità numerica per 67 minuti per l’espulsione di Koné. Cade invece il Saint-Étienne, rimontato 2-1 sul campo del Rennes: Da Silva condanna i Verdi al 93’. Rinviata Monaco-Psg per l’allerta maltempo sul Principato.

NANTES-TOLOSA 2-1

Gara subito in salita per il Tolosa, che al 23’ è costretta a rimanere in dieci uomini: Koné commette un evidente fallo da giallo su Touré e, già ammonito, viene quindi espulso. In superiorità numerica il Nantes passa in vantaggio al 43’: Sylla colpisce il pallone con la mano sul tentativo di dribbling di Bamba. L’arbitro non ha dubbi e assegna il rigore; dal dischetto Touré spiazza Reynet. Il raddoppio dei padroni di casa arriva al 53’, quando Simon s’invola sulla sinistra e trova a centro area Blas che in spaccata firma il 2-0; il pallone sbatte sulla parte interna della traversa prima sorpassare interamente la linea di porta, nonostante il tentativo disperato del portiere avversario di togliere il pallone dalla porta. Il Tolosa ha soltanto il tempo per mettere a segno la rete della bandiera con Leya, che trasforma al 96’ il rigore assegnato dopo il fallo di Abeid su Sangare.

RENNES-SAINT ÉTIENNE 2-1

Gli ospiti si portano subito in vantaggio al 16’: sul calcio d’angolo battuto dalla sinistra da Boudebouz, Bouanga svetta di testa ma trova la grande parata di Mendy, sulla cui respinta arriva Diony a insaccare il tap-in vincente. Il Rennes non sta a guardare e riesce a pervenire al pareggio al 25’: assist di Del Castillo in profondità e delizioso tocco sotto di Raphinha a scavalcare Ruffier per l’1-1. Quando ormai tutto faceva pensare che il pareggio sarebbe stato il risultato finale, nell’ultimo minuto di recupero arriva il gol vittoria del Rennes: Da Silva, lasciato colpevolmente tutto solo, colpisce liberamente di testa sul calcio d’angolo battuto da Bourigeaud.

Non si è invece disputata Monaco-Psg, che doveva essere il posticipo della quindicesima giornata del campionato francese. Le condizioni meteo preoccupanti in Costa Azzurra (anche nel Principato) hanno fatto sì che alla fine prevalesse la prudenza e la necessità di garantire sicurezza alle squadre e, soprattutto, agli spettatori, dopo che era scattata l’allerta in mattinata. La partita è stata dunque rinviata a data da destinarsi.