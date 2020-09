Ligue 1: Lione stoppato in casa dal Nimes, la vetta si allontana

FRANCIA

Continua a muoversi piano la classifica del Lione, che anche nella sfida casalinga con il Nimes non riesce a strappare una vittoria che manca dalla prima giornata di Ligue 1. Finisce infatti 0-0, con i padroni di casa che possono recriminare per un possibile rigore non assegnato dal Var. Annullato anche un gol a Moussa Dembelé. Il Saint-Etienne capolista intanto è già a +4, mentre il Lione ha raccolto solo 2 punti nelle ultime tre giornate.

Sono pochi i motivi di soddisfazione per Rudi Garcia, non solo per il pareggio interno contro il tutt'altro che irresistibile Nimes, e nemmeno per una classifica che già dopo quattro turni di campionato inizia a denunciare i primi ritardi dalla vetta. Ma anche perché al Parc Olympique Lyonnais i padroni di casa poco fanno per meritarsi quella vittoria che infatti non arriva. E che ormai manca da tre partite (caratterizzate da due soli punti all'attivo). In effetti il primo squillo della partita è degli ospiti, con Fomba che impegna Lopes. E dopo la bella parata che dall'altra parte Reynet effettua su Cornet, è Ripart a sfiorare l'inatteso vantaggio per il Nimes. I ritmi forsennati dei primi minuti vanno calando man mano che ci si avvicina all'intervallo, con Lopes bravo a evitare problemi su Ferhat e i soli Dembelé e Bruno che ci provano per il Lione.

In apertura di ripresa, quindi gli episodi su cui il Lione può recriminare pur nella consapevolezza che c'è poco da fare: al 50' infatti Moussa Dembelé trova la via del gol, ma il Var controlla l'azione e non può che annullare perché il pallone era completamente uscito dal campo. Dopo un'altra parata di Lopes su Miguel arriva quindi un controllo sospetto nell'area del Nimes a opera di Ripart. In questo caso però il Var ritiene che non ci sia nulla e ancora una volta il fischio è contrario al Lione. Che però, dopo il rigore annullato, ha ancora quasi mezz'ora per trovare un gol che non sembra nemmeno cercare con troppa convinzione. Depay e Marcelo ci provano sulle fasce ma manca lo spunto giusto, quando Bruno va al tiro dal limite è quindi Reynet a opporsi. A tempo scaduto il portiere ospite è addirittura prodigioso sull'inzuccata di Kadewere, ultima riprova di una serata in cui gol e vittoria non erano nel destino del Lione di Garcia.

