Ligue 1: l’Angers vince 1-0 a Digione

LIGUE 1

La seconda partita della Ligue 1 2020/21 termina con una vittoria per l’Angers, che passa 1-0 sul campo del Digione. Al Gaston-Gérard la sfida viene decisa da una rete messa a segno al 22’ del primo tempo da Ismaël Traoré: il difensore ivoriano ribatte in rete, col piattone destro, il palo pieno colpito da Pereira da posizione defilata. Sfortunati i padroni di casa, che colpiscono due legni. Questa sera andrà in scena la sfida tra Lilla e Rennes.

Digione e Angers, le due squadre che si affrontano nel primo sabato pomeriggio della nuova stagione di Ligue 1, erano arrivate rispettivamente in sedicesima e in undicesima posizione nel campionato francese, interrotto definitivamente a causa della pandemia del Coronavirus. Entrambe le formazioni non giocano un match ufficiale da cinque mesi e mezzo, ma i ritmi non sono per nulla lenti nella loro gara d’esordio stagionale. Subito brivido al 2’ per l’Angers: Ecuele Manga recupera il pallone e prova un tiro che colpisce l’esterno del palo. Dopo il gol giustamente annullato a Scheidler per fuorigioco, il Digione soffre sull’avanzata offensiva di Bamba, poi chiuso da Gomis in uscita.

Gli ospiti crescono d’intensità e passano in vantaggio al 22’: Pereira salta il diretto avversario e da posizione defilata colpisce il palo, sulla ribattuta Traoré insacca col piattone destro dalla zona del dischetto. I padroni di casa reagiscono, con Marié che tira a botta sicura ma centra solo il montante dopo la deviazione decisiva di Bernardoni. A inizio ripresa viene annullata un’altra rete per offside a Scheidler. Il Digione, però, sembra poco convinto nel secondo tempo. Fulgini, in contropiede, spara da appena dentro l’area avversaria ma Gomis è in una posizione perfetta per arpionare la sfera. Non basta l’assalto finale del Digione per pareggiare i conti: l’Angers si porta a casa i suoi primi tre punti del nuovo campionato.