Ligue 1, il Psg vola con Mbappé, Neymar e Icardi: quaterna al Montpellier

FRANCIA

La 21a di Ligue 1 si apre con la vittoria del Psg sul Montpellier per 4-0. Con gli ospiti in dieci dal 19’ per l’espulsione del portiere Omlin, è tutto facile per i parigini, che volano con la rete di Mbappé al 34’ e quelle in rapida successione di Neymar al 60’, Icardi al 61’ (assist di Florenzi) e ancora Mbappé al 63’. Tre punti importanti per la squadra della capitale, che torna in testa da sola in attesa della trasferta del Lille a Rennes.

Se non è una dichiarazione d’intenti, poco ci manca: il Psg di Mauricio Pochettino (rientrato in panchina dopo la positività al Covid-19) conquista una vittoria piuttosto semplice contro un Montpellier che non solo non rappresentava già sulla carta un ostacolo insormontabile, ma regala anche ai propri avversari 71 minuti più recupero di superiorità numerica. È al 19’, infatti, che arriva l’episodio che segna in modo incontrovertibile l’incontro: Omlin esce a valanga Mbappé, travolgendolo, un metro al di fuori dell’area di rigore, per l’arbitro Delajod (dopo la valutazione all’on-field review) è chiara occasione da gol e per il portiere ospite scatta il cartellino rosso. I parigini sprecano diverse occasioni ma al 34’ vanno finalmente a segno: combinazione perfetta fra Neymar, Di Maria e Mbappé, il campione del mondo supera il portiere di riserva del Montpellier Bertaud con uno splendido colpo sotto che vale l’1-0. Il match si gioca solo in una metà campo, quella dei padroni di casa è un tiro a segno ma gli ospiti resistono fino all’ora di gioco, nella speranza di riuscire a indovinare il contropiede giusto.

Ogni speranza, però, diventa vana di fronte alla bruciante accelerazione, fra il 60’ e il 63’, che porta i padroni di casa a firmare tre reti in rapidissima successione: prima è Neymar a segnare una sorta di rigore in movimento su assist del solito Mbappé, poi Icardi scrive il suo nome sul tabellino sfruttando il passaggio decisivo di Florenzi, infine è ancora Mbappé a firmare il 4-0 su passaggio decisivo dell’ex bomber e capitano dell’Inter. L’ultima fase di gioco è pura accademia: i parigini rallentano per evitare rischi inutili e la partita scivola via fino al triplice fischio, che regala ai campioni in carica la vetta solitaria della classifica, a quota 45, in attesa della partita del Lille (momentaneamente secondo a -3) in casa del Rennes.