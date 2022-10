Ligue 1: il Psg viene bloccato dal Reims. Tonfo del Marsiglia

FRANCIA

Senza Messi i parigini non vanno oltre lo 0-0: espulso Sergio Ramos. Cadono i marsigliesi: l’Ajaccio vince 2-1

Stecca il Psg orfano di Messi: finisce a reti bianche la sfida con il Reims: un match in salita per gli uomini di Galtier che giocano per più di 50 minuti in inferiorità numerica per l'espulsione di Sergio Ramos. A sorpresa, invece, perde 2-1 l'Olympique Marsiglia contro l'Ajaccio. I ragazzi di Tudor passano in vantaggio con il rigore di Payet (15') ma subiscono la rimonta e il sorpasso a opera di Moussiti-Oko (25') e all'autorete di Balerdi (47').

REIMS - PARIS SAINT GERMAIN 0-0

Si ferma anche il PSG che non riesce ad andare oltre lo 0-0 contro il Reims. La formazione guidata da Galtier gioca per oltre 50 minuti con un uomo in meno a causa dell’espulsione di Sergio Ramos. Partono bene i parigini che al 13’ si avvicinano al vantaggio con Fabian Ruiz. Un grande intervento di Diouf nega la gioia del gol allo spagnolo. Al 32’ é il Reims che sfiora la rete con Munetsi, ma Donnarumma si allunga e manda il pallone in angolo. Al 41’ la gara cambia completamente: Sergio Ramos dopo un acceso scambio di opinioni con l'arbitro viene espulso e i campioni di Francia rimangono in inferiorità numerica. Al rientro in campo la squadra di Garcia prova a impensierire la porta dell’ex numero uno del Milan, ma ancora una volta Donnarumma si fa trovare pronto. Parigini che si rendono pericolosi con uno scambio tra Mbappé e Danilo, ma quest’ultimo colpisce male il pallone che finisce alto sopra la traversa. Nel finale di gara il Reims occupa la metà campo del PSG: Flips e Van Bergen costringono Gianluigi Donnarumma a grandi interventi. Il portiere italiano tiene in piedi la sua squadra. Al fischio finale Galtier può sorridere a metà: il punto conquistato vale la vetta della classifica in solitaria.

OLYMPIQUE MARSIGLIA - AJACCIO 1-2

L'Olympique Marsiglia viene sconfitto 2-1 dall’Ajaccio e perde l’occasione di sorpassare il Paris Saint-Germain. Buona partenza dell'OM che crea le prime occasioni della partita e passa in vantaggio al 15’ grazie al rigore realizzato da Payet. Quasi neanche il tempo di esultare che gli avversari, fanalino di coda del campionato, trovano il pari con Moussiti-Oko al 25’. Si va negli spogliatoi sul punteggio di 1-1. Ad inizio ripresa l’autorete di Balerdi (47’) porta in svantaggio l’OM. I padroni di casa prova può a cercare immediatamente la reazione ma faticano a trovare spazi dove poter far male agli avversari. All’83’ arriva la possibilità del pareggio con un’occasione di Dieng: il suo colpo di testa esce largo. Al triplice fischio finale l’Ajaccio condanna l’Olympique Marsiglia ad una pesante sconfitta. La squadra di Tudor resta al secondo posto a 23 punti, mentre l’Ajaccio con i tre punti sale in diciottesima posizione.