Ligue 1: il Psg travolge l’Ajaccio e resta a +6 sul secondo posto

FRANCIA

Galtier supera 5-0 i corsi, che retrocedono matematicamente, e sale a 81 punti. 2-0 dello Strasburgo sul Nizza

© Getty Images Vittoria per il Paris Saint-Germain che, nella 35a giornata di Ligue 1, batte l’Ajaccio 5-0. Nel primo tempo sblocca Fabian Ruiz e raddoppia Hakimi. Nella ripresa Mbappé chiude i contri con una doppietta, poi l’autogol di Youssouf. Con questi tre punti Galtier mantiene sei lunghezze di distanza sul Lens secondo, mentre i corsi retrocedono matematicamente in Ligue 2. Colpo salvezza per lo Strasburgo, che vince contro il Nizza 2-0.

PARIS SAINT-GERMAIN-AJACCIO 5-0

Stravince il Paris Saint-Germain, che travolge l’Ajaccio 5-0. Partono forti i parigini, trascinati da Messi, al rientro nell’undici titolare dopo la sospensione e fischiatissimo dai propri tifosi. I corsi però chiudono tutti gli spazi e provano a farsi pericolosi sulle palle inattive: Barreto anticipa gli avversari di testa ma trova la bella parata in tuffo di Donnarumma. L’Ajaccio spreca e il Psg non perdona: al 22’ Fabian Ruiz si inserisce con i tempi giusti in area, supera un difensore e d’esterno batte Sollacaro. Al 33’ arriva il raddoppio dei padroni di casa: Mbappé serve Hakimi in area, che segna il suo quinto gol in campionato. L’attaccante francese avrebbe l’occasione di firmare il tris, ma in spaccata non riesce capitalizzare un bel lancio di Verratti. Mbappé si rifà nella ripresa: al 47’ segna su assist di Ekitike e al 54’ firma la sua doppietta con una bella azione personale. Il quinto gol arriva invece al 73’, quando Youssouf è sfortunato nel deviare nella propria porta un tiro di Marquinhos. Cinque minuti dopo però ecco la nota stonata della serata parigina: Hakimi si fa espellere per la seconda volta consecutiva in casa, lasciando i suoi in dieci. All’81’ però la parità numerica è ristabilita grazie all’espulsione, dopo consulto Var, di Mangani. Termina dunque 5-0 per il Paris Saint-Germain, che raggiunge quota 85 punti mantenendo un distacco di sei punti sul Lens secondo. Retrocede matematicamente in Ligue 2 invece l’Ajaccio.

STRASBURGO-NIZZA 2-0

Colpo salvezza dello Strasburgo, che batte il Nizza 2-0. Un solo minuto e i padroni di casa trovano il vantaggio: cross dalla fascia e girata vincente di Diallo, che firma così il suo 19esimo gol in campionato. L’attaccante senegalese prova a fare il bis da fuori area, ma questa volta trova i riflessi di Schmeichel. La reazione ospite è affidata a Moffi, che calcia dalla distanza ma non riesce a sorprendere Seis. L’estremo difensore dello Strasburgo è ancora decisivo poco dopo, quando devia oltre la traversa il colpo di testa a botta sicura di Todibo. Il Nizza non riesce a segnare e nella ripresa subisce il raddoppio avversario: al 59’ è ancora una volta Diallo a battere Schmeichel e siglare la sua doppietta. I rossoneri reagiscono di nervi e sfiorano il gol con il colpo di testa di Dante, ma non riescono a riaprire la partita. Finisce quindi 2-0 per lo Strasburgo, che conquista tre punti fondamentali in chiave salvezza volando a quota 38 punti. Rimane a 51 invece il Nizza.