Ligue 1: il Psg si fa rimontare dal Troyes, Marsiglia sempre più vicino alla Champions

FRANCIA

Parigini avanti di due reti ma poi raggiunti sul 2-2, per l’Olympique 3-0 in casa del Lorient, cade il Lione che si allontana dall’Europa

Il Psg campione di Francia si fa rimontare da 2-0 a 2-2 dal Troyes nella terzultima giornata della Ligue 1. Alle spalle dei parigini si assesta il Marsiglia, vincitore 3-0 in casa del Lorient e sempre più vicino alla conquista di un posto nella prossima Champions League. Rischia di salutare l’Europa invece il Lione, ko 3-2 contro un Metz in lotta per la salvezza. Nella bagarre per non retrocedere sorridono anche Angers e Clermont. Getty Images

PSG-TROYES 2-2

Il Psg campione di Francia incappa nel terzo pareggio di fila, rimonta fondamentale in chiave salvezza per il Troyes. Sembra tutto facile per i parigini con la rete di Marquinhos al 6’ e il raddoppio su rigore di Neymar al 25’, pronta però arriva la reazione ospite con Ugbo ad accorciare le distanze alla mezz’ora e Tardieu su rigore a pareggiare i conti in avvio di ripresa. Al 57’ Neymar riporta avanti gli uomini di Pochettino ma il Var annulla, nel recupero Messi colpisce la traversa e allora il Troyes può festeggiare un punto importantissimo.

LORIENT-MARSIGLIA 0-3

Altro passo del Marsiglia verso la conquista di un posto nella prossima Champions League, mentre il Lorient crolla al quartultimo posto e ora deve guardarsi le spalle. Dieng, Guendouzi e Gerson firmano il tris per la squadra di Sampaoli che si riscatta dall’eliminazione in semifinale di Conference League.

REIMS-LENS 1-2

Il Lens può ancora sperare nell’Europa grazie al colpo esterno in casa di un Reims che non ha più nulla da chiedere al campionato. Zeneli porta avanti i padroni di casa al 25’, nella ripresa gli ospiti la ribaltano con Sotoca al 55’ e Fofana in pieno recupero.

CLERMONT-MONTPELLIER 2-1

Fondamentale colpo salvezza del Clermont contro un Montpellier a metà classifica e senza più obbiettivi stagionali. Rashani porta subito avanti il Clermont, Chotard pareggia sempre nel primo tempo, al 69’ arriva il rigore di Bayo che potrebbe valere la permanenza in Ligue 1 per i suoi.

ANGERS-BORDEAUX 4-1

Poker al sapore di salvezza per l’Angers, il Bordeaux invece è praticamente spacciato sempre ultimo in classifica. Cho e Mendy firmano l’uno-due nel primo tempo, Mara illude gli ospiti al 60’ ma Bahoken e Pereira-Lage chiudono i conti.

METZ-LIONE 3-2

Il Metz spera ancora nella salvezza mentre al Lione servirà un miracolo per raggiungere l’Europa. Pajot e Lamkel portano avanti i padroni di casa, la doppietta di Dembelè pareggia i conti ma al 90’ arriva la beffa per gli ospiti con il gol decisivo di Boulaya.