Ligue 1: il Monaco passa a Lilla al 90’

15/03/2019

Allo stadio Pierre Mauroy partono subito forte i Mastini. All’11 Bamba colpisce la traversa da posizione ravvicinata; al 24’ Thiago Mendes si coordina per il tiro e calcia in porta ma la sfera esce di un soffio sopra il montante. Ancora protagonista il Lilla allo scadere del primo tempo: Bamba spedisce alto sul cross di Celik, poi Pepe lascia partire un tiro ben indirizzato ma Subasic è bravo a negargli la rete del vantaggio. A inizio ripresa si fa vedere per la prima volta in avanti il Monaco: Maignan è bravissimo a respingere due ottime opportunità per Golovin e Gelson Martins e salva i padroni di casa. Sull’altro fronte è Subasic a compiere un’autentica prodezza sul tiro di Leao al 60’. Nel finale il match cala un po’ di intensità e le occasioni da gol latitano ma, proprio quando il risultato sembra ormai incanalarsi verso lo 0-0, Vinicius sfrutta bene l’assist di Aholou e regala un successo importantissimo per il Monaco che si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione.



Nell’altra partita della giornata finisce 1-1 tra Nizza e Tolosa. I padroni di casa si portano in vantaggio al 20’ del primo tempo grazie a un destro preciso, direttamente su punizione, di Cyprien che inganna il portiere sul suo palo. Poco dopo Saint-Maximin va vicinissimo al raddoppio, sfiorando il palo. Nella ripresa crescono gli ospiti che non trovano la porta con una conclusione potente da parte di Sangare, prima di pervenire al pareggio all’88’ con Mubele che insacca da ottima posizione. Occasione persa per il Nizza di agganciare in classifica il Reims e il Saint-Etienne al quinto posto.