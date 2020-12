Ligue 1: il Marsiglia stende il Monaco e si porta a un punto dal Psg  

FRANCIA

Successo prezioso quanto sofferto (il sesto di fila) per il Marsiglia che, battendo in casa 2-1 il Monaco, si piazza al secondo posto a un solo punto dalla capolista Psg. I campioni di Francia, peraltro, hanno disputato un match in più rispetto all’OM. Gli uomini di Villas-Boas mettono subito in chiaro le cose. Al 5’ Benedetto sulla fascia sinistra, con un bel gioco di gambe, salta Badiashile e scodella un pallone perfetto per il colpo di testa comodo vincente di Thauvin nell’area piccola. La formazione monegasca va completamente in confusione e, otto minuti più tardi, è costretta a subire il raddoppio: i due calciatori che avevano confezionato l’azione dell’1-0 si scambiano i ruoli, con Thauvin che recupera palla sulla destra, dopo una grave indecisione di Oliveira Silva, e pennella un cross morbido su cui si fionda Benedetto, il quale infila il 2-0 sotto la traversa con un piatto destro al volo.

La squadra di Kovac tenta di reagire, ma trova sulla sua strada un ottimo Mandanda, autore di due grandi parate su Badiashile (bella la sua punizione) e su Tchouameni. A inizio ripresa gli ospiti reclamano un rigore per un tocco di mano di Alvaro, ma né l’arbitro né il Var decretano il penalty. Calcio di rigore che viene invece assegnato a 10’ dalla fine per un calcio in faccia di Thauvin su Ben Yedder, che trasforma dagli undici metri, riaprendo il match. L’assedio finale non porta ulteriori sviluppi. Il Marsiglia ottiene il suo nono risultato utile consecutivo e, potenzialmente, può andare in testa. Il Monaco perde il secondo big match consecutivo e ora veleggia in sesta posizione.