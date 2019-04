Ligue 1: il Marsiglia sbanca Guingamp, 3-1 al Roudourou

20/04/2019

Passano meno di 4 minuti di gioco e il Marsiglia riesce subito a sbloccare il risultato: dalla destra Payet mette al centro per Luiz Gustavo che, dopo un primo tentativo di testa rimpallato, calcia col destro battendo imparabilmente Caillard. All’8’ Payet colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione ma la sfera termina direttamente tra le braccia di Caillard. Al 22’ ancora Payet irrompe sull’assist di Ocampos; Caillard respinge sulla sua linea di porta, il pallone rimane in zona e il capitano dell’OM sfiora solo il palo sul secondo tentativo. Alla mezz’ora esatta di gioco Marcus Thuram serve Roux in profondità, ma il suo destro non inquadra lo specchio della porta difesa da Mandanda. Al 33’ Thauvin colpisce bene con il sinistro, il portiere del Guingamp arpiona la palla in due tempi. Al 40’ l’OM arriva al meritato raddoppio: Thauvin sterza a fondo campo e crossa col sinistro, Ocampos salta tutto solo di testa e schiaccia il pallone sul secondo palo; 2-0 alla fine del primo tempo. A inizio ripresa il Guingamp ritorna in campo con molta più veemenza e riesce così ad accorciare le distanze al 56’, con N’Gbakoto che elude la difesa avversaria e spara di prima intenzione sotto la traversa l’assist di Merghem. Al 63’ il Marsiglia rischia fortemente di subire il 2-2, ma la traversa salva Mandanda sul tiro potente di Thuram, dopo che Luiz Gustavo aveva completamente sbagliato l’intervento. Mendy non trova la porta spedendo alto di testa il cross di Didot. Così il Marsiglia respira, gestisce e chiude definitivamente il match in pieno recupero, quando Germain viene splendidamente lanciato da Strootman e scaglia un destro che supera Caillard per il 3-1 conclusivo. Quarto posto (che significherebbe Europa League) nuovamente raggiunto, in attesa che il Saint-Étienne giochi domani contro il Reims.