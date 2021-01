Ligue 1: il Lione rallenta a Rennes, Psg e Lille si avvicinano

FRANCIA

Nella 19a giornata di Ligue 1, il Lione pareggia 2-2 a Rennes ma può ritenersi soddisfatto: al 79’ era sotto di due gol, Depay e Denayer riequilibrano il match nel finale. Si avvicinano Psg e Lille: i parigini battono 3-0 il Brest (a segno Kean, Icardi e Sarabia), i Mastini espugnano Nimes (decide Burak Yilmaz). Monaco batte Angers 3-0: è quarto. Marsiglia fermato a Digione (0-0), altro pari per il Nantes di Domenech (1-1 a Montpellier).

RENNES-LIONE 2-2

La capolista della Ligue 1 non può far altro che tirare un grosso, grossissimo sospiro di sollievo al triplice fischio della partita giocata al Roazhon Park: soltanto negli ultimi minuti, infatti, la squadra allenata da Rudi Garcia riesce a riequilibrare un match che pareva perso, conquistando un punto che li lascia in vetta da soli. I padroni di casa partono forte e passano al 20’ con Grenier, ex di serata, che beffa Lopes con una conclusione dal limite, e raddoppiano al 55’ con Bourigeaud. Quando tutto sembra perduto, ecco che arriva Memphis Depay ad accorciare le distanze, quando il cronometro è arrivato al 79’. La rete è il segnale della definitiva riscossa e passano solo altri tre minuti perché Denayer indovini il guizzo giusto, su situazione da palla inattiva, per battere Salin e regalare un punto importante che vale il platonico (ma comunque significativo) titolo di ‘campione d’inverno’.

PSG-BREST 3-0

Come il gatto con il topo, il Psg colpisce quando serve e si porta a -1 dal Lione capolista grazie al tris vincente inflitto al Brest. La rete che porta in vantaggio i parigini arriva al 16’: a firmarla è Moise Kean, che realizza di testa da posizione ravvicinata. La prova degli ospiti è generosa e non mancano le occasioni, soprattutto in fase di contropiede, per impensierire Keylor Navas. Negli ultimi dieci minuti, però, arriva l’accelerazione decisiva dei padroni di casa grazie a Mauro Icardi, entrato a metà ripresa al posto di Kean e tornato in campo dopo una lunga assenza per infortunio: all’81’ l’ex capitano dell’Inter raddoppia su assist di Mbappé, due minuti dopo è lui stesso a consegnare a Sarabia il passaggio decisivo che vale il 3-0 e, soprattutto, due punti ‘rosicchiati’ al Lione.

NIMES-LILLE 0-1

Sfida difficile per il Lille, che soffre non poco in casa di un determinato Nimes ma riesce a chiudere con una vittoria che vale la conferma del secondo posto, a pari merito con il Psg, al termine del girone d’andata del massimo campionato francese. A decidere la sfida dello Stade des Costières è la rete messa a segno al 29’ da Burak Yilmaz, bravo a ribattere in gol una conclusione di Jonathan Bamba respinta dal difensore Deaux. Il Nimes non si perde d’animo e prova a cercare il pari nella ripresa, anche se le occasioni migliori capitano ancora agli ospiti, benché né Weah né lo stesso Yilmaz riescano a beffare nuovamente Reynet. L’assalto finale dei padroni di casa non è efficace: al triplice fischio esulta il Lille, che torna alla vittoria dopo il ko con l’Angers.

MONACO-ANGERS 3-0

Quarto risultato utile consecutivo per un Monaco sempre più in crescita, capace di chiudere al quarto posto il girone d’andata e di mettersi alle spalle definitivamente la crisi di inizio dicembre. Contro un avversario tosto come l’Angers, reduce dal successo contro il Lille, la squadra di Niko Kovac non lascia nulla al caso sin dall’inizio e concretizza il dominio nel primo tempo con la rete al 40’ di Guillermo Maripan, servito da Volland. Proprio il tedesco, al 72’, mette a segno il 2-0 con il piattone sinistro da posizione ravvicinata sull’assist illuminante di Caio Henrique e, di fatto, ipoteca il match. La ciliegina sulla torta arriva all’81’, quando l’ex Fiorentina e Inter Stevan Jovetic (entrato da pochi minuti) fa tris di destro regalandosi il primo gol personale in stagione.

DIGIONE-OLYMPIQUE MARSIGLIA 0-0

Il solito, pazzo Marsiglia: dopo la convincente vittoria di tre giorni fa contro il Montpellier, la squadra di André Villas-Boas viene fermata sullo 0-0 da un Digione che continua la lenta risalita in classifica, ottenendo il terzo risultato utile consecutivo dopo la vittoria a Nimes e l’altro pareggio a reti bianche di Reims. Ai punti, al ‘Gaston Gerard’, avrebbero vinto gli ospiti, ma le buone occasioni capitate agli attaccanti marsigliesi (Thauvin, Benedetto e Radonjic) vengono neutralizzate senza possibilità d’appello da un ottimo Racioppi. L’OM scivola quindi al sesto posto, superato dal Monaco e staccato dal Rennes. Il Digione, invece, conferma la terzultima posizione a -3 dalla zona salvezza.

MONTPELLIER-NANTES 1-1

Secondo pareggio in altrettante partite per Raymond Domenech sulla panchina del Nantes. In casa del Montpellier, la squadra allenata dal discusso ex tecnico della nazionale francese (protagonista nei giorni scorsi di un’ennesima dichiarazione provocatoria in chiave mercato) inizia male e subisce dopo soli 6 minuti la rete di Oyongo. Nonostante lo shock iniziale, i gialloverdi riprendono campo e fiducia nei minuti successivi, e raggiungono il pareggio al 51’: a segnare il gol dell’1-1 è Imran Louza, che conclude con un destro preciso una combinazione a tre con Touré e Coulibaly, battendo Omlin. Nonostante gli sforzi di entrambe le contendenti, il risultato non cambia più: il Montpellier allunga a cinque la serie di partite senza vittorie, il Nantes non riesce ad allontanarsi dalla zona bollente della classifica.

ALTRE PARTITE

Il Bordeaux batte il Lorient per 2-1 e sale al decimo posto in classifica, agganciando il Brest: l’uomo partita al Matmut Atlantique è Remi Oudin, che prima porta in vantaggio i girondini al 13’ e poi, dopo il momentaneo pareggio di Moffi al 23’, sigla la rete che vale di fatto la vittoria, al 43’, su assist di Sabaly. Successo casalingo anche per il Reims, che supera 3-1 il Saint Etienne: Boulaye Dia indirizza i tre punti verso la squadra di casa segnando su rigore al 12’ e raddoppiando al 37’, Cafaro fa tris al 58’ e rende inutile la rete di Abi, per gli ospiti, al 72’. Vince in trasferta invece lo Strasburgo, che batte il Lens per 1-0 con rete di Habib Diallo al 21’. In campo, per gli alsaziani, anche Simakan, obiettivo di mercato del Milan. Chiude il resoconto dell’ultima di andata la sfida nella pancia della classifica fra Metz e Nizza, chiusa sull’1-1: alla rete del vantaggio di Gouiri al 18’ per gli ospiti, risponde il difensore boye al 79’.