Ligue 1: il Lille resta solo in vetta, 3-0 al Bordeaux. Lione e Psg restano in scia  

FRANCIA

Nella ventitreesima giornata di Ligue 1, il Lille conserva la vetta grazie al 3-0 sul Bordeaux firmato da Yazici, Weah e David. Al secondo posto, a -2, si conferma il Lione, che vince 1-0 sul campo del Digione: la rete decisiva è dell'ex Milan Paquetá. Il Psg vince e resta terzo a -3: nel 3-0 al Nimes segnano Di Maria, Sarabia e Mbappé. Monaco sempre più quarto (2-1 al Nizza), Milik si sblocca ma non basta: il Marsiglia pareggia 2-2 col Lens.

BORDEAUX-LILLE 0-3

Il Lille non si ferma più: il tris in casa del Bordeaux conferma che la formazione di Galtier venderà cara la pelle per il titolo. In avvio di match, il protagonista è Ikoné, pericoloso di testa dopo 50 secondi e con un sinistro alto sopra la traversa all'11', mentre al 23' è Bamba a sfiorare il gol con un destro a giro deviato in corner da Costil. I padroni di casa rispondono alla mezz'ora con la conclusione di Kalu respinta da Maignan. La partita si sblocca allora nella ripresa: Bamba sfonda sulla sinistra, entra in area e serve Yazici, che con il destro firma l'1-0 al 54'. Al 66', invece, arriva il raddoppio: lo firma Weah al termine di un perfetto contropiede da corner in favore dei girondini. A tenere chiusa la partita, poi, ci pensa Maignan, bravissimo a respingere le conclusioni di Hwang e Ben Arfa. All'89' arriva addirittura il tris: lo firma David dopo uno scambio ad alto tasso tecnico con Ikoné. Finisce 3-0: il Lille trova il quinto successo consecutivo e sale a quota 51.

RENNES-LORIENT 1-1

Dopo il Psg, il Lorient ferma un'altra formazione d'alta classifica: il Rennes, infatti, non va oltre l'1-1. Al Roazhon Park, la partita si sblocca già al 14' grazie a Terrier, bravo a concludere in area e battere Dreyer. Gli ospiti sfiorano il pari nel primo tempo con il colpo di testa di Lemoine di poco a lato, mentre l'incornata di Bourigeaud avvicina i rossoneri al pareggio. Il Lorient, però, insiste nel finale: prima Gomis salva sulla punizione di Boisgard, poi all'83' Boisgard firma l'1-1 su assist di Gravillon. Sono 7 i punti nelle ultime tre partite per il Lorient, che ora vede la zona salvezza. Il Rennes, invece, sale a 37 punti.

METZ-MONTPELLIER 1-1

Finisce 1-1 tra Metz e Montpellier. Al Saint-Symphorien, la partita si sblocca soltanto nella ripresa, dopo un primo tempo senza gol. Passano due minuti e Sarr sorprende Bertaud dal limite dell'area, firmando l'1-0 per i padroni di casa. Al 70', però, Laborde trova il pareggio sorprendendo, anche grazie all'aiuto di una deviazione, Oukdija. Un 1-1 che non serve a nessuno: il Metz sale a quota 35 e interrompe la striscia di tre vittorie di fila, mentre il Montpellier non riesce a tornare al successo, che manca da nove partite: l'ultimo risale al 12 dicembre.

REIMS-ANGERS 0-0

L'Angers non riesce a trovare la seconda vittoria di fila dopo il successo sul Nimes: 0-0 in casa del Reims. Partita con poche emozioni: gli ospiti si rendono pericolosi con la conclusione dal limite di Bobichon parata da Rajkovic, mentre i padroni di casa sfiorano il colpaccio con Cafaro su calcio di punizione. Lo 0-0, però, resiste fino alla fine: l'Angers non riesce ad avvicinarsi alla zona Europa, il Reims sale a 28 punti, 10 dei quali conquistati negli ultimi cinque incontri.

STRASBURGO-BREST 2-2

Lo Strasburgo butta via tre punti pareggiando 2-2 in casa col Brest, sotto di due reti all'82'. Gli uomini di Laurey si portano in vantaggio dopo soli 8 minuti grazie a Thomasson, che sfrutta un rimpallo in area e insacca. Il raddoppio arriva al 70': Aholou approfitta di un errore della difesa ospite e firma il 2-0. Sembra finita, ma gli uomini di Dall'Oglio la recuperano nel finale: Charbonier, quattro minuti dopo il suo ingresso in campo, accorcia le distanze all'83', mentre al 94' Le Duaron raccoglie l'assist di Faussurier e sigla il definitivo e incredibile 2-2. Il Brest torna a fare punti dopo quattro sconfitte e resta a +2 proprio sullo Strasburgo, che non vince da tre turni.

PSG-NIMES 3-0

Il Psg cancella subito la brutta sconfitta in casa del Lorient e resta in scia del Lille grazie al netto 3-0 al Nimes. Pochettino, privo di Neymar e Marquinhos, propone dal primo minuto Kean al posto di Icardi, e l'ex Juventus colpisce il palo all'11' con un preciso colpo di testa. Sette minuti dopo, però, i parigini passano in vantaggio grazie al 50esimo gol in Ligue 1 di Di Maria, che approfitta dell'errore di Fomba e, solo davanti a Reynet, non sbaglia. Al 23', i campioni di Francia colpiscono il secondo legno con la traversa colpita da Kehrer. Il raddoppio arriva al 36': cross del Fideo e colpo di testa vincente di Sarabia. Tre minuti dopo, Sergio Rico conserva il 2-0 con un miracoloso riflesso sul colpo di testa di Fomba. Nella ripresa, il Psg controlla e chiude la partita al 68' con il meraviglioso destro a giro di Mbappé. Il 3-0 consente al Psg di tenere il passo di Lille, sempre primo a +3, e Lione, a +2 su Pochettino.

DIGIONE-LIONE 0-1

Il Lione si conferma al secondo posto vincendo 1-0 in casa del Digione. Avvio dirompente della formazione di Garcia, vicinissima al gol al 17' con Aouar, che prima colpisce il palo, poi sulla ribattuta viene miracolosamente murato da Racioppi. L'OL passa comunque in vantaggio cinque minuti dopo grazie a Paquetá, che riceve da Ekambi e insacca con un delicato mancino sull'uscita del portiere di casa. Secondo tempo primo di emozioni, che consente comunque agli ospiti di portare a casa tre punti fondamentali per tenere vivo il sogno di vincere il titolo. Il Digione incassa il dodicesimo ko e resta a quota 15 insieme al Nimes, scivolando a -4 dalla zona salvezza,

MONACO-NIZZA 2-1

Il Monaco conferma di non aver intenzione di far scappare Lille, Lione e Psg vincendo la sua sesta partita di fila in Ligue 1. Allo Stade Louis II, il match si sblocca dopo 28 minuti: Ndoye stende Oliveira Silva in area e Ben Yedder, dal dischetto, spiazza Benitez, firmando 1-0 per il club del Principato. A inizio ripresa arriva il pareggio grazie al capitano Lees Melou, che ribatte in rete dopo il palo colpito da Maolida. L'1-1, però, dura appena due minuti, perché Ben Yedder firma la sua personale doppietta e il 2-1 con una bordata su calcio di punizione. Al 79', Golovin colpisce la traversa per la formazione di Kovac, che però resiste e porta a casa i tre punti. Il Monaco sale così a quota 45, allungando a +8 sul quinto posto ma, soprattutto, restando a -3 dalla terza piazza occupata dal Psg.

LENS-MARSIGLIA 2-2

Continua la crisi del Marsiglia, che in vantaggio di due gol a fine primo tempo si fa raggiungere sul 2-2 sul campo del Lens. Senza Villas-Boas in panchina, l'OM passa in vantaggio al 37' grazie a Thauvin, che dopo un grande stop con il sinistro insacca di destro grazie all'aiuto del palo. A fine primo tempo arriva il 2-0 grazie al primo gol in Ligue 1 dell'ex Napoli Milik, bravo a raddoppiare con una zampata sul tiro-cross di Alvaro. I padroni di casa, però, tornano in partita nella ripresa: dopo appena un minuto, Sotoca segna su cross di tacco di Doucoure e accorcia le distanze, mentre la deviazione volante di Medina su cross di Clauss vale il 2-2 al 61'. Al 75', Sotoca spreca l'occasione di completare la rimonta con un diagonale destro fuori misura. Finisce 2-2: il Marsiglia, sempre più in crisi, è ora a -15 (seppur con due partite in meno rispetto al Psg) dalla zona Champions.

ST. ETIENNE-NANTES 1-1

Finisce 1-1 lo scontro salvezza tra St. Etienne e Nantes. La formazione di Domenech passa in vantaggio al 36': Fabio scappa via sulla destra e mette al centro, dove Kolo fulmina Moulin con un potente destro che vale lo 0-1. Nella ripresa, gli ospiti colpiscono una traversa con Simon, fallendo l'occasione di raddoppiare. Al 57', allora, arriva il pareggio: Camara sfrutta una serie di rimpalli sugli sviluppi di un calcio d'angolo e insacca da pochi passi. Il pareggio serve molto di più al St. Etienne, che resta a +4 sulla zona playout occupata proprio dal Nantes.