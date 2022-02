Ligue 1, il Lille non sfonda: 0-0 con il Metz

FRANCIA

I campioni in carica continuano a faticare e vengono bloccati in casa dall’ultima in classifica. Nel recupero espulso Zhegrova

Nessun gol e pochissime emozioni nel primo anticipo della 25ª giornata di Ligue 1. La sfida tra Lille e Metz termina 0-0, confermando le difficoltà stagionali dei campioni di Francia in carica. Renato Sanches, obiettivo di mercato del Milan, entra nel finale e gioca solo un quarto d’ora in tutto. Dura poco anche il match di Zhegrova, entrato all’82’ ed espulso per doppia ammonizione dopo dieci minuti. Per il Metz pari prezioso per la salvezza. Getty Images

Il Lille proprio non riesce a ingranare. I campioni in carica della Ligue 1 non vanno oltre lo 0-0 casalingo con il Metz, ultima in classifica, nell’anticipo della 25ª giornata e rimangono invischiati a metà graduatoria, rischiando di veder allontanare il treno per l’Europa. La partita dello Stade Pierre-Mauroy in effetti riserva pochissime emozioni nel primo tempo, in cui i padroni di casa non riescono a costruire azioni pericolose e a servire Yilmaz. L’unica azione davvero pericolosa nasce da un’invenzione di Jonathan David al 56’, ma quando il classe 2000 va al tiro dopo un geniale stop di tacco e un dribbling, Bronn salva in scivolata a Caillard probabilmente battuto. Di nuovo David impegna il portiere avversario, poi Boulaya spaventa gli uomini di Gouvernnec con un tiro da buona posizione, deviato. Il finale è solo confusione e parapiglia: Zhegrova entra all’82’ e in dieci minuti riceve due gialli, prima per simulazione (dubbia) e poi per un brutto intervento, nel recupero l’allenatore del Metz Antonetti viene espulso, dopo una rissa tra le panchine delle due squadre. Soltanto un quarto d’ora circa, tra partita e recupero, per Renato Sanches, obiettivo di mercato del Milan. Il Lille sale in nona posizione a 36, ma può veder scappare via gli avversari per la Champions. Pari prezioso per il Metz, a cui un punto basta per risalire a 21, punteggio che comprende le squadre dalla sedicesima alla diciannovesima piazza, in una lotta salvezza più aperta che mai.