Ligue 1: il Brest blocca l'Olympique Marsiglia, pareggia anche il Nizza

FRANCIA

Sfuma la vittoria per l'OM, bloccato da un arrembante Brest, che sfiora anche la vittoria nel finale. Finisce 1-1, nonostante il debutto di Sanchez. Stop anche per i rossoneri

© Getty Images L'Olympique Marsiglia manca l'aggancio al PSG, che dopo due turni è già il leader solitario della Ligue 1. Marsigliesi fermati dal Brest, colpito dalla seconda rete in due gare di Nuno Tavares, ma bravo a reagire con Lees-Melou: è 1-1 allo Stade Francis-Le Blé. Finiscono in parità anche Nizza-Strasburgo (1-1), Ajaccio-Lens (0-0) e Auxerre-Angers (2-2). Rimonta per il Clermont, che batte 4-2 il Reims. Vince anche il Tolosa: 3-0 al Troyes.

BREST-OLYMPIQUE MARSIGLIA 1-1

Sfuma la vittoria per l'Olympique Marsiglia, e con lei l'aggancio al PSG, ora leader solitario della Ligue 1 dopo due turni: il Brest ferma i ragazzi di Tudor sull'1-1. Parte fortissimo l'OM, che vuole la vittoria esterna: Guendouzi sfiora la rete in avvio, poi Bizot è bravo a respingere su Milik. Brividi per Ruben Blanco nell'altra area: il portiere salva un potenziale autogol di Balerdi, autore di un retropassaggio sciagurato, e poi viene salvato dal palo su un tiro-cross di Pereira. Piove copiosamente allo Stade Francis-Le Blé, il campo si impregna e rende difficile il controllo, azzerando la differenza tecnica tra le due formazioni. Tanti errori e tanto equilibrio dunque, interrotto al 37' dall'OM con uno schema tanto caro a Gian Piero Gasperini e utilizzato da Tudor anche a Verona: un esterno serve l'altro, con Clauss a crossare per Nuno Tavares e l'inserimento vincente del portoghese che vale il vantaggio marsigliese. Secondo gol in due gare per il terzino, in prestito dall'Arsenal, e gara che si sblocca: il Brest rischia di subire il raddoppio, ma chi rischia grosso è Milik, che viene graziato dal possibile secondo giallo per una forte gomitata a un avversario. Si va al riposo sull'1-0 per gli ospiti, che inseriscono Alexis Sanchez, bravo a rendersi subito pericoloso. L'inerzia del match gira al 61', quando il Brest pareggia a sorpresa: gran bolide di controbalzo di Lees-Melou, che batte Ruben Blanco e pareggia. I padroni di casa, incitati dal loro pubblico, si scatenano: Le Douaron spreca due clamorose occasioni a tu per tu col portiere, che poi salva su Cardona. L'OM reagisce con Clauss, ma la sua conclusione dalla distanza è imprecisa. Non c'è più tempo, e finisce 1-1: il Brest blocca un Marsiglia troppo fragile in difesa.

NIZZA-STRASBURGO 1-1

Devono ancora aspettare la prima vittoria in Ligue 1 Nizza e Strasburgo, che si limitano al pareggio nella seconda giornata. Avvio equilibrato, con un'occasione per parte: Khephren Thuram e Gameiro sfiorano la rete. Decisivo Kasper Schmeichel per difendere i rossoneri al 23': ottima la sua deviazione sul tiro di Djiku. La svolta arriva al 33', quando Gouiri viene atterrato da Gerzino Nyamsi in area: Delort calcia il penalty e lo trasforma, sbloccandosi in questa Ligue 1. 1-0 per il Nizza, che sfiora subito il raddoppio con Stengs: deviazione decisiva di Sels. La ripresa si apre con una grande occasione per lo Strasburgo: Habib Diallo, che piace alla Salernitana, impegna Kasper Schmeichel. Il danese, grande protagonista quest'oggi, non può nulla al 56': Thomasson serve in profondità Gameiro, l'ex Leicester esce e viene anticipato con un preciso pallonetto. Finale incandescente, con occasioni per entrambe le parti: Sels e Schmeichel si esaltano e proteggono il pareggio, poi Ajorque spreca clamorosamente nel recupero. Nizza e Strasburgo dunque si bloccano sull'1-1 e rimangono senza vittorie. Sorridono però i padroni di casa, che avevano perso due delle ultime tre sfide contro i rivali odierni.

AJACCIO-LENS 0-0

L'Ajaccio ottiene il primo punto nel suo ritorno in Ligue 1, con una grande fase difensiva contro un Lens arrembante. Dopo un'iniziale fase di studio, nella quale si nota subito l'impostazione dei corsi con due linee molto strette a chiudere ogni spazio, i Sang et Or iniziano a rendersi pericoloso: Pereira da Costa calcia fuori di poco, il tiro di Alphonse alla mezz'ora termina invece alto. Primo tempo che prosegue sulla stessa falsariga: il Lens domina, l'Ajaccio si difende con orgoglio. E, in avvio di ripresa, i padroni di casa si rendono pericolosi con El Idrissy. Si tratta solo di un episodio, prima che riparte l'assalto degli ospiti: Frankowski e Openda impegnano un attento Leroy, che si salva anche sulle conclusioni di Cabot e Fofana nei minuti finali. 0-0 e pareggio che sta stretto al Lens, mentre l'Ajaccio festeggia: una grande fase difensiva ha consentito ai corsi di ottenere un pari prezioso.

AUXERRE-ANGERS 2-2

Pari e occasioni a profusione tra Auxerre e Angers, nella prima casalinga della neopromossa ed ex grande del calcio francese. Avvio prorompente dei padroni di casa: Jeanvier sigla il vantaggio su azione da corner al 4', Hountondji insacca il raddoppio beffando il suo stesso portiere e complicando la partita per l'Angers sette minuti più tardi. Gli ospiti si risvegliano al 22', dopo una partenza da dimenticare: Thioub serve Diony, che controlla e beffa Costil con un rasoterra ad incrociare di sinistro, che si infila tra le gambe del portiere. L'Auxerre controlla nel finale di tempo, ma soffre nella ripresa e resta in dieci: espulso Sinayoko per doppia ammonizione. Un episodio che, insieme al tris annullato a Gauthier Hein, cambia la partita: l'AJA subisce il contraccolpo e il pari della beffa da Salama, che si trova tutto solo sul secondo palo e pareggia al 77'. La reazione dei padroni di casa è veemente, ma Bernardoni protegge il pari dell'Angers con un'ottima parata. Finisce 2-2, con una grande rimonta degli ospiti.

REIMS-CLERMONT 2-4

Il Reims domina nel primo tempo, il Clermont sfrutta una situazione favorevole ed effettua una clamorosa rimonta: si può riassumere così la sfida dell'Auguste Delaune, composta letteralmente da due partite differenti e caratterizzata da tre rigori. Dopo un buon avvio degli ospiti, con Saracevic ad impegnare il connazionale Pentz, il Reims domina: Kamory Doumbia la sblocca su rigore, guadagnato da Folarin Balogun, che poi raddoppia alla mezz'ora dal dischetto, dopo aver conquistato un secondo penalty. 2-0 alla mezz'ora, e i padroni di casa rischiano di dilagare: l'ex Arsenal sfiora il tris, seguito poco dopo da Mitchell van Bergen. Si va dunque al riposo con un Reims in pieno controllo, ma nella ripresa cambia tutto: rosso ad Agbadou, padroni di casa in dieci e svolta per il Clermont, che si rinvigorisce e sogna la clamorosa rimonta. Andric suona la carica dal dischetto al 51', poi trova la personale doppietta al 62' con un colpo di testa sul secondo palo: vantaggio azzerato e il Reims affonda, subendo il terzo gol da Saracevic (70') e il poker da Jeremie Bela, ispirato proprio dall'austriaco al 76'. Da 2-0 a 2-4, una brutta sconfitta per i padroni di casa con un autentico tracollo nella ripresa: esulta invece il Clermont, autore di un'insperato ribaltone.

TROYES-TOLOSA 0-3

Grande vittoria in trasferta per il Tolosa, contro il Troyes: finisce 3-0, col club del City Football Group che viene travolto in casa. Gli ospiti dominano il possesso palla e lasciano il contropiede ai padroni di casa, che non riescono a rendersi pericolosi e si fanno del male da soli al 36': Larouci insacca nella propria porta, sulla pressione di Dejaegere. Si tratta della giocata che sblocca la partita, e il finale di tempo esalta il Tolosa: Issiaga Sylla salva il possibile pareggio di Mama Baldé con un intervento sulla linea a porta sguarnita. Ripresa a senso unico, con l'ESTAC che prova a resistere agli attacchi avevrsari: Gallon salva sulla punizione di van der Boomen, poi deve capitolare sul piatto destro di Ratao al 54'. Difesa troppo ballerina per il Troyes, che rischia di subire tre volte il tris del Tolosa: Aboukhlal e Ratao mancano l'ultimo tocco, mentre Healey si vede murare dal portiere. L'attaccante inglese, però, può rifarsi all'85': coast-coast dai 35m e grande rasoterra dal limite a beffare Gallon. 3-0 del Tolosa, che ottiene una vittoria netta e inappellabile.