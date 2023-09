Ligue 1: fermato sullo 0-0 il Lione, Monaco capolista

FRANCIA

La nuova squadra di Grosso (oggi in tribuna) pareggia con il Le Havre, mentre i monegaschi sono in testa alla classifica anche dopo il 2-2 con il Lorient

© Getty Images La quinta giornata di Ligue 1 certifica il primato solitario del Monaco, che nonostante il 2-2 subito al 98’ dal Lorient sale a undici punti. Il Lione, da domani di Grosso (in tribuna oggi), impatta 0-0 in casa contro il Le Havre. Niente vetta per il Marsiglia, fermato dai legni nello 0-0 con il Tolosa. Secondo posto del Brest, che vince 2-1 in casa del Reims, mentre lo Strasburgo rimonta il Montpellier ed è 2-2. Vince il Nantes con il Clermont.

LIONE-LE HAVRE 0-0

Non è ancora fisicamente in panchina Fabio Grosso (c’è Vulliez al suo posto, l’italiano sarà concretamente in carica da domani) nell’incontro del suo Lione contro il Le Havre, che non termina come sperato: è 0-0 tra le due squadre. Dopo un avvio contratto, i padroni di casa prendono terreno e cercano la rete del vantaggio con Cherki e Kumbedi, ma Desmas è attento e nega la rete ai leoni. La prima frazione termina così senza occasioni create dagli ospiti e con il Lione che non trova lo spunto necessario per sbloccare l’incontro. Nella ripresa è subito il numero 18 a cercare nuovamente il goal sul palo lontano col mancino, ma gli viene negata nuovamente la gioia. Altro piglio dopo l’intervallo per la formazione in maglia bianca, che spinge alla ricerca della prima vittoria stagionale e sfiora nuovamente l’1-0 con Nuamah, ma nonostante il monologo assoluto (aiutato dall’ottimo impatto da subentrati di Mama Baldé e Moreira nel finale) non trova la via della rete, complice la stoica difesa del Le Havre. Il Lione sale così a due punti in campionato, mentre l’avversario si trova ora a sei.

LORIENT-MONACO 2-2

Romain Faivre beffa al 98’ i monegaschi e consegna un punto prezioso ai padroni di casa. Dopo il vantaggio del Lorient al secondo minuto di gioco grazie al mancino di Aiyegun, il Monaco rimonta con le reti di Golovin al 17’ e del nuovo acquisto Balogun al 69’. Quando sembra tutto finito, arriva la rete del numero 10 a fissare il 2-2 finale. Gli ospiti salgono a undici punti e salgono comunque in cima alla classifica, mentre sono ora sei le lunghezze del Lorient.

CLERMONT-NANTES 0-1

Il Nantes vince in trasferta con il brivido finale: dopo aver creato nel primo tempo, la rete del vantaggio ospite è firmata da Moses Simon, che al 48’ batte il portiere dalla distanza. Morier e Cham-Saracevic vanno vicini al pareggio, ma quest’ultimo ha l’occasione più ghiotta al 96’, quando l’arbitro indica il dischetto: il tiro del dieci termina alto sopra la traversa e condanna alla sconfitta la formazione di casa, ferma ad un punto contro i cinque del Nantes.

REIMS-BREST 1-2

Sfida per il secondo posto tra Reims e Brest, con gli ospiti che rimontano i padroni di casa e salgono a dieci lunghezze in graduatoria. Sblocca la partita Richardson al 10’, poi in avvio di ripresa la ribaltano Camara e Melous, che dopo sei minuti batte Diouf dalla distanza. Resta quindi a sette la formazione allenata da Still.

STRASBURGO- MONTPELLIER 2-2

La squadra di Vieira riprende il Montpellier da 0-2 a 2-2: tra il 35’ e il 40’ Khazri e Nordin portano avanti gli ospiti, ma poco dopo l’ora di gioco si scatena la squadra di casa. Delaine colpisce il palo al 63’, Lecomte trova l’autorete subito dopo e al 69’ ci pensa Motipa a fissare il pareggio. A 4’ dalla fine Emegha si vede negare il goal vitttoria dalla traversa. Strasburgo a sette punti, Montpellier a cinque.

MARSIGLIA-TOLOSA 0-0

Nessuna rete tra Marsiglia e Tolosa, con il team di Marcelino che manca l’aggancio alla vetta della Ligue 1. Aubameyang e compagni ci provano per tutto il match, ma i legni e Restes li costringono ad un match a reti inviolate. Prima Rongier colpisce il palo al 57’ sugli sviluppi di un angolo, poi è Clauss a trovare la traversa su calcio di punizione. Sono nove ora i punti del Marsiglia, mentre sale a sei il Tolosa.