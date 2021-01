Ligue 1: Psg ko al 91' con il Lorient. Lille solo in vetta

FRANCIA

Clamoroso nella ventiduesima giornata di Ligue 1: il Psg perde al 91' in casa del Lorient ultimo e scivola al terzo posto. Inutile la doppietta su rigore di Neymar: Abergel, Wissa e Moffi stendono 3-2 i parigini. Ne approfitta il Lille, primo in classifica grazie all’1-0 sul Digione firmato da Yazici (29’). Torna al successo l'Angers (3-1 al Nimes), colpi esterni di St. Etienne (1-0 a Nizza), Reims (1-0 allo Strasburgo) e Metz (4-2 sul Brest).

LILLE-DIGIONE 1-0

Il Lille approfitta del passo falso del Psg, scarta il regalo del Lorient e batte 1-0 il Digione, prendendosi la vetta solitaria della classifica. La rete che decide il match arriva al 29': Yazici approfitta del clamoroso errore di Manga, salta con una finta Racioppi e deposita a porta vuota il gol dell'1-0. A fine primo tempo, Andre sbaglia il colpo di testa da calcio d'angolo, graziando gli ospiti. Ripresa con poche emozioni: la formazione di Galtier conserva il vantaggio sfiorando il 2-0 soltanto con l'incornata fuori misura di Bamba (62'), mentre il Digione, ora ultimo in classifica con 15 punti insieme al Nimes, non va mai vicino al pareggio. L'1-0 finale vale il quarto successo di fila e il primo posto al Lille, che sale a 48 punti a +2 sul Lione e a +3 sul Psg.

LORIENT-PSG 3-2

Una delle Ligue 1 più equilibrate degli ultimi anni non smette di sorprendere: il Lorient, ultimo in classifica, batte 3-2 al 91' la capolista Psg. Avvio incoraggiante per i padroni di casa, in vantaggio al 36' grazie al capitano Abergel, che sfrutta un rimpallo in area e con il destro mette il pallone sotto la traversa. Nove minuti dopo, però, il Psg pareggia grazie a Neymar, che si procura e trasforma il calcio di rigore che vale l'1-1 proprio a fine primo tempo. Nella ripresa, al 57', ecco il secondo penalty per i parigini: Icardi anticipa Mendes che lo stende in area. Dal dischetto, il brasiliano spiazza per la seconda volta Dreyer e porta in vantaggio i campioni di Francia. Sembra un pomeriggio in discesa per il Psg, ma Pelissier la vince con i cambi: al 61', infatti, entrano Wissa e Moffi, decisivi rispettivamente con il 2-2 all'80' (sinistro vincente dopo un rimpallo in area) e il 3-2 nel recupero (contropiede perfetto nato da un errore di Mbappé). Quinta sconfitta in campionato per la formazione di Pochettino, che deve rinunciare alla vetta della Ligue 1.

BREST-METZ 2-4

Pirotecnico 4-2 del Metz in casa del Brest. Partita ricca di gol: padroni di casa in vantaggio al 33' con Honorat, ma gli ospiti rispondono dopo tre minuti con Boulaya. Ad inizio ripresa, Cardona riporta avanti la formazione di Dall'Oglio, ma Sarr ristabilisce la parità. Ci pensano allora Yade (81') e Vagner, in gol su rigore all'87', a firmare il poker che regala al Metz il sesto posto in classifica a quota 34 insieme al Lens. Per il Brest, invece, è il quarto ko di fila, ma il vantaggio sulla zona retrocessione resta rassicurante.

ANGERS-NIMES 3-1

Dopo tre sconfitte di fila, l'Angers torna alla vittoria battendo 3-1 il Nimes. La partita si sblocca al 20': Capelle insacca da pochi passi sul cross di Coulibaly, che regala invece il raddoppio ai padroni di casa al 35'. Sei minuti dopo, gli ospiti riaprono il match con il rigore segnato da Ripart, ma ad inizio ripresa Diony (55') firma il tris e chiude la partita. Tre punti fondamentali per gli uomini di Moulin, che salgono all'ottavo posto con 33 punti. Il Nimes, invece, scivola in ultima posizione a quota 15.

STRASBURGO-REIMS 0-1

Vittoria fondamentale per il Reims, che batte e supera in classifica lo Strasburgo. Allo Stade de la Meinau, dopo un primo tempo senza reti nel quale i padroni di casa colpiscono una traversa con Ajorque., la partita si decide nel finale. All'80', infatti, è Kutesa, cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, a regalare lo 0-1 agli uomini di Guion, che salgono a quota 27 staccando proprio lo Strasburgo, alla dodicesima sconfitta in ventidue partite.

NIZZA-ST. ETIENNE 0-1

All'Allianz Riviera, l'eroe per il St. Etienne è Charles Abi, che all'81' entra e sette minuti dopo regala la vittoria sul campo dei rossoneri. Nei primi 88 minuti succede poco: Nizza pericoloso con Gouiri, Dolbertg e Daniliuc, mentre gli uomini di Puel spaventano i padroni di casa con Hamouma e la punizione di Maurice sventata da Moulin. Nel finale, però, il classe 2000 riceve da Trauco e segna il gol che vale tre punti fondamentali per il St. Etienne, che vince dopo tre ko di fila e sale a quota 22, a +4 sulla zona retrocessione.

