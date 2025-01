Supercoppa di Spagna: al Barcellona Clasico e trofeo, 5-2 al Real

Nella ripresa, Rodrygo centra il palo al volo, poi al 48' arriva addirittura il 5-1 di uno scatenato Raphinha. Finita? Nemmeno per scherzo, perché al 56' Szczesny ferma Mbappé da ultimo uomo e si fa espellere, e sulla punizione proprio Rodrygo accorcia: 5-2. Paradossalmente, l'episodio che dovrebbe scatenare il Real addormenta la partita, con i blancos che non riescono mai a rendersi pericolosi e a trovare i gol per riaprire la gara, se non al 96' quando Peña che mura il destro Mbappé. Finisce 5-2 e per il Barcellona è la quindicesima Supercoppa di Spagna della sua storia. Per Ancelotti, invece, due ko e nove gol presi tra il Clasico di Liga e quello di Jeddah.