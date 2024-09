Liga: il Barcellona è inarrestabile, sette vittorie su sette. Solo pari per il Girona

SPAGNA

La squadra di Flick a punteggio pieno grazie all’1-0 sul Getafe, 0-0 per Michel in casa contro il Rayo Vallecano

© afp Il Barcellona non si ferma più: nel settimo turno di Liga spagnola i blaugrana continuano a raccogliere tre punti, piegando 1-0 anche il Getafe. A decidere la sfida un Robert Lewandowski in grande forma, che segna il gol partita al 19’ e trascina i Culers che tornano a +4 sul Real Madrid secondo in classifica. Solo un pareggio invece per il Girona di Michel, fermato tra le mura casalinghe sullo 0-0 dal Rayo Vallecano

BARCELLONA-GETAFE 1-0

Basta un gol di Lewandowski al Barcellona per superare il Getafe 1-0 e fare sette su sette in campionato. Nei primissimi minuti gli ospiti provano a spaventare i Culers, ma con il passare dei minuti i padroni di casa spostano l’inerzia della sfida dalla propria parte. Poco dopo il quarto d’ora di gioco il Barça stappa la partita, con la zampata sottomisura di destro che vale l’1-0 al 19’. Il dominio Blaugrana va avanti per tutto il resto del primo tempo e anche per larga parte della ripresa, ma la squadra di Flick non riesce mai a dare il colpo del decisivo ko. Nel finale di partita gli uomini di Bordalas cercano il colpaccio e provano in ogni modo a segnare la rete dell’1-1, ma al triplice fischio il risultato finale è di 1-0. Con questo successo di misura il Barcellona sale a 21 punti in classifica, ancora a punteggio pieno dopo sette giornate di campionato e di nuovo a +4 sul Real Madrid. Fermo a quota 4 il Getafe, in penultima posizione.

GIRONA-RAYO VALLECANO 0-0

Solo un pareggio per il Girona, che tra le mura casalinghe contro il Rayo Vallecano non riesce a sfondare e viene fermato 0-0. Fin dalle prime battute la squadra di Michel prova a premere sull’acceleratore, tenendo il possesso del pallone e impostando il proprio ritmo al match. Il Rayo pensa prevalentemente a difendersi, e così facendo riesce a portare le due squadre all’intervallo a reti bianche. I padroni di casa, al rientro in campo dopo la pausa, aumentano ancor di più i giri del motore, senza però riuscire ad innescare Stuani con continuità. All’ora di gioco arriva la grande occasione da rete per il Girona, ma il sinistro di Asprilla da fuori area si stampa sull’incrocio dei pali. Finisce 0-0, con il Rayo Vallecano (9) che in classifica resta davanti di un punto al Girona (8).