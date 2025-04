Coppa del Re, il Barcellona regola l'Atletico Madrid: ecco il Clasico in finale

Ecco il Clasico nella finale di Copa del Rey, dopo due semifinali dall'andamento speculare. All'andata Barça-Atletico era finita 4-4 e il Real aveva battuto 1-0 la Real Sociedad, al ritorno succede l'esatto opposto: saranno dunque blancos e blaugrana a giocarsi il trofeo. Subito un episodio contestato nel big match tra Barça e Atleti, con Munuera Montero che sconfessa il Var e non cambia la sua decisione: l'intervento di Azpilicueta sembrava da rosso, ma resta il giallo. Simeone non è soddisfatto della gara dei suoi e sbuffa contro i colchoneros che, dopo aver retto in difesa sulle folate di Raphinha e Yamal, crollano al 27'. Proprio il classe 2007 serve Ferran Torres, che buca Musso: lo spagnolo, preferito a Lewandowski (entrato al 73'), nobilita la scelta di Flick. Raphinha sfiora subito il bis, poi Musso evita un'altra rete.