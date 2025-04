Barcellona, registrazione di Dani Olmo ancora a rischio. Laporta: "Non possono batterci in campo, ci provano fuori"

Le tensioni tra Liga e Barcellona nascono verso la fine del 2024, quando i catalani hanno provato a registrare nella lista dei giocatori utilizzabili in campionato Dani Olmo e Pau Victor che, fino a quel momento, avevano preso il posto in lista di giocatori infortunati. La Liga ha bloccato l'operazione, sostenendo che il Barca, per questioni di Fair Play finanziario, non avrebbe potuto iscrivere i calciatori. I blaugrana allora hanno provato ad aggirare i paletti economici imposti dai vertici del campionato mettendo a bilancio circa 100 milioni relativi alla vendita dei palchetti vip del nuovo Camp Nou. Un'operazione che, secondo la Liga, non avrebbe fornito le garanzie necessarie per coprire i contratti dei due calciatori. Laporta dunque si è rivolto a un organo governativo, il Consiglio Superiore dello Sport, che ha avvallato l'iscrizione di Olmo e Victor sulla base degli introiti garanti dalla vendita dei palchetti. A quel punto la Liga non ha potuto che piegarsi alla decisione.