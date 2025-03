Barcellona-Osasuna infinito, c'è un nuovo ricorso: "Inigo Martinez non doveva essere in campo"

La sfida tra Barcellona e Osasuna nella Liga rischia di diventare una telenovela. Il match, recuperato dopo il rinvio della gara per la morte del medico sociale blaugrana, è stato disputato e vinto 3-0 dai catalani, ma dopo aver destato non pochi turbamenti nelle scorse settimane per via della data scelta per il recupero, anche dopo il fischio finale è destinato a far discutere.