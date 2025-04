Liga: il Real Madrid tiene aperto il campionato, un capolavoro di Valverde abbatte il Bilbao al 93’

REAL MADRID-ATHLETIC BILBAO 1-0

A pochi giorni dalla débâcle in Champions League contro l’Arsenal, il Real Madrid torna in campo al Bernabeu per affrontare l’Athletic Bilbao e rispondere al pirotecnico successo centrato ieri dal Barcellona sul Celta Vigo. Mbappé è squalificato (dopo il rosso diretto contro l’Alaves), ma in campo dal 1’ ci sono sia Bellingham che Vinicius e Rodrygo, mentre gli ospiti devono rinunciare all’infortunato Nico Williams. Lo spettacolo deficita in avvio di gara e, infatti, la prima vera iniziativa si registra alla mezz’ora, quando un tiro potente di Vinicius sorvola la traversa. La prima conclusione in porta è invece un’incornata di Valverde al 36’, parata facilmente da Unai Simon: uno scialbo primo tempo si chiude quindi sullo 0-0. Si passa alla ripresa e Camavinga sporca i guantoni del portiere basco, mentre Rodrygo va a centimetri dal vantaggio con un delizioso destro a giro sul palo lontano. Il Real aumenta i giri del proprio motore e sfiora il gol pure con Bellingham, autore di due eccellenti colpi di testa al 61’. Valverde colpisce invece l’esterno del palo, mentre l’interno del legno premia Vinicius all’80’: la rete del brasiliano viene però annullata per un fuorigioco precedente di Endrick, dopo richiamo dell’arbitro al Var. A segnare l’1-0 che regala la vittoria al Real Madrid ci pensa allora Valverde al 93’, bucando Unai Simon con un meraviglioso destro al volo sotto l’incrocio dei pali. Una meraviglia quella creata dall’uruguagio, che porta così Ancelotti a 69 punti, tenendo aperta la Liga. I Blancos tornano infatti a -4 dal Barcellona capolista, prossimo avversario anche nella finale della Copa del Rey (sabato 26 aprile). Beffato l’Athletic Bilbao, che resta a 57 punti.