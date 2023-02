Liga: troppo Real Madrid per l’Elche, Ancelotti a -8 dal Barça

SPAGNA

Ritorno trionfale al Bernabeu per i campioni del Mondo: Asensio, Benzema e Modric schiantano 4-0 l’ultima in classifica

© Getty Images Il Real Madrid torna da campione del Mondo al Bernabeu e lo fa con un 4-0 all’Elche, ultima in classifica, nel recupero della ventunesima giornata di Liga. Asensio si conferma in crescita e all’8’ dribbla i difensori avversari e deposita in rete l’1-0, poi Karim Benzema segna due volte dal dischetto (31’ e 46’). All’80' Modric chiude i conti dalla distanza. I Blancos salgono a 48 punti, a -8 dal Barcellona capolista di Xavi.

Il ritorno al Bernabeu da campioni del Mondo del Real Madrid corrisponde con un 4-0 all’Elche nel recupero della ventunesima giornata di Liga. All’8’ i padroni di casa in vantaggio con Marco Asensio, che segna la sua terza rete in questo campionato al termine di una serpentina, conclusa con un destro preciso. Sette minuti dopo si presenta l’occasione per il raddoppio, ma il colpo di testa in tuffo di Karim Benzema si spegne a lato. Gli ospiti, complice l’evidente divario tecnico tra le due rose, non riescono ad imbastire azioni pericolose dalle parti di Lunin. Alla mezzora il direttore di gara vede poi un fallo di mani in area di Roco, assegnando un rigore alle Merengues: dal dischetto proprio Benzema fa 10 gol in Liga ed è 2-0. Sugli sgoccioli della prima frazione, Gonzalez frana su Rodrygo lanciato a rete e l’arbitro non può fare altro che fischiare un altro penalty per i Blancos: Benzema fa doppietta e il Real chiude la partita già al 46’.

Nella ripresa, gli uomini di Ancelotti giocano sul velluto e regalano spettacolo ai 44 mila paganti che applaudono ad ogni folata dei propri beniamini. I valenciani cercano di limitare i danni, ma all’80’ Modric prende la mira e scaraventa il pallone all’incrocio dei pali per il 4-0. Il Real Madrid vola dunque a 48 punti, a -8 dal Barcellona capolista. Mentre l’Elche incassa la quattordicesima sconfitta stagionale in campionato e resta a 9 punti, a -10 dal Getafe penultimo.